黎巴嫩呼叫器大規模爆炸！ 士檢指揮國安站約談金阿波羅董座

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金阿波羅公司聲明稿。（圖／翻攝自金阿波羅公司臉書粉絲專頁）

黎巴嫩真主黨17日傳出成員的呼叫器（BB call）發生爆炸事件，導致11人死亡、逾3000人受傷慘況，後續外媒報導稱該款呼叫器製造商「金阿波羅」竟是台灣公司，士林地檢署今天上午指揮調查局國安站，約談新北市汐止區「金阿波羅公司」董事長許清光等人到案說明，瞭解呼叫器授權製造過程，釐清全案有無犯罪嫌疑。許清光目前人在國安站接受詢問，稍晚將移送士林地檢署複訊，詳情尚待進一步釐清。黎巴嫩當地時間9月17日下午，黎巴嫩軍事組織真主黨成員，使用的呼叫器在各地爆炸，造成10多人死亡、千人受傷，據傳此呼叫器遭植入少量炸藥，和嵌入遙控引爆裝置，導致呼叫器在全國多處同時引爆，爆炸的呼叫器殘骸上的貼紙上發現「呼叫器為台灣金阿波羅公司生產」，型號為AP924對此，金阿波羅公司昨天發布聲明指出，該款爆炸的呼叫器機種為AR-924，是金阿波羅授權商標給匈牙利公司「BAC Consulting KFT.」，產品設計、製造、銷售與金阿波羅並無直接關聯。董事長許清光更強調「百分之百不是在台灣做的，跟我們一點關係也沒有！」揚言將會跨國提告，捍衛公司名譽，他曾建議BAC直接使用金阿波羅的產品即可，但對方說如不自行製造，雇用的一批工程師就得遣散，於是同意對方要求授權商業契約，受下權利金，授權貼牌，金阿波羅也是受害者。由於這起呼叫器爆炸案涉及中東戰事，我方獲悉後不敢大意，士林地檢署立即交辦調查局國安站進行調查，今天上午以證人身分請許清光前往國安站協助釐清，將視詢問內容再決定是否請許清光前往士檢問訊。