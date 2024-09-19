孫安佐確定能打了！對戰時間曝光　嗆「燒打雞」韓森：不爽你很久

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▲孫安佐在影片中作勢打爆西瓜。（圖／翻攝自孫安佐IG）

藝人孫鵬、狄鶯的獨子孫安佐日前擔任格鬥真人秀《拳願之星》評審，沒想到卻和另外一位評審「台中燒打雞」韓森爆發衝突，事後孫安佐、韓森決定透過擂台賽一決高下，韓森影射是因為主辦單位遭施壓，孫安佐則說是因為韓森的合約有問題導致比賽破局，孫安佐18日發文，透露韓森終於搞定合約，「不爽你很久了！」還作勢打爆西瓜。孫安佐發文透露韓森已經把合約搞定，拳賽也確定舉辦，「」還嗆對方「娘砲」。掌鏡人問孫安佐是比較不爽韓森還是另外一名評審阿龍？孫安佐說，「兩個都不爽，動不動543這麼多，有種直接在我前面嗆，都打好不好，一起上啊！」拳賽也即將於10月12日登場。上個月底孫安佐和韓森的拳賽破局，韓森不滿孫安佐挑起戰爭，透露主辦單位疑似遭施壓，妥協換了對戰對象，孫安佐則說是因為韓森的合約沒處理好，如今拳賽似乎能繼續進行，許多粉絲都等著看兩人對決。