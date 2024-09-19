檀健次《長相思2》漲粉150萬「結局爸都哭了」！楊紫感謝小夭陪伴

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▲《長相思2》成為2024暑期必追話題熱劇，楊紫感謝小夭2年陪伴。（圖／愛爾達電視 提供）

▲《長相思2》鄧為演活「塗山璟」晉身新生代古裝男神。（圖／愛爾達電視 提供）

《長相思2》在今夏開播後話題不斷，由原班人馬楊紫、張晚意、鄧為、檀健次等人領銜主演。檀健次憑藉精湛演技演活「相柳」一角，不但個人社交平台漲粉近150萬，角色的微博話題討論量也狂破150億，成為新晉古裝男神，他曾在訪問中提到因戲爆紅後的心境變化，「因為『相柳』讓更多人了解我的過去和作品，我從來不敢說自己火不火，我就是幹活的人，今天即便沒有這些、我仍要做這些工作，我非常感恩的一點是辛苦付出的角色能被大家熱愛，這對一位演員來說是莫大的幸運和幸福。」檀建次在《長相思2》結局是戰死沙場，他回憶起父親陪著配音的那天，「最後一集是我爸陪我去配音的，但配著配著我爸突然跑了，他說他看不了這樣的場面，站在他的角度想也挺難過的，因為看著自己的兒子被萬箭穿心。」這段小插曲讓他印象相當深刻。《長相思2》延續第一季的播出熱潮，不但拿下近6000個微博熱搜關鍵字，劇集相關的話題討論量更是狂破390億次大關，成為2024暑期必追話題熱劇。 楊紫在《長相思》中飾演的「小夭」角色討論熱度突破3.1億，是首個達成該項紀錄的古裝女性角色，回憶起拍攝過程她感性的發文寫到：「從2022年進組到23年播出第一季、再到24年第二季的結束，跨越了不算太長的時間，但感覺已經和小夭一起走過了很遠的路，我很愛小夭、很愛長相思，遇見小夭是我的幸運。」同時她也感謝一起拍戲的夥伴，「感謝哥哥瑲玹『張晚意』一直同在並肩作戰，感謝十七『鄧為』溫柔體貼照顧大家情緒，感謝豐隆『王弘毅』陽光積極的弟弟，感謝相柳『檀健次』無數疲憊的時刻有你的歡樂作伴！」《長相思》改編自桐華同名小說，講述人、神、妖混居的大荒世界，由西炎、辰榮、皓翎三國鼎立，流落大荒的皓翎國王姬「小夭（楊紫 飾）」，歷經百年顛沛流離，丟了自己尊貴的身分，也放棄了原本的女性容貌。在清水鎮成為專門醫治不孕的流浪醫師「玟小六」，因緣際會下救起生命垂危的「塗山璟（鄧為 飾）」，後與九頭妖「相柳（檀健次 飾）」相識，並和西炎王孫「瑲玹（張晚意 飾）」相認。《長相思2》接續《長相思》第一季結局，劇情講述在歷經波折後「小夭」終與「瑲玹」相認恢復王姬身分，但「瑲玹」為了王座不得不捨棄私情，感受到無力和心寒的「小夭」與「塗山璟」的諾言也備受阻攔，而「相柳」則是一次次於危難中伸出援手，隨著經歷越多，「小夭」的身世越發清晰，四人的故事終將結局。