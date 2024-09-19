權值、金融股動起來！台積電翻紅衝至950元　台股午盤漲逾200點

我是廣告 請繼續往下閱讀

Fed宣布大幅降息2碼至4.75-5.0%的目標區間，而這也是2020年3月以來、也就是超過4年以來首度降息，因此激勵台北股市今（19）日開平走高，開盤小跌3.44點，隨後走高，盤中在台積電以及金融股領漲之下，盤中最高來到21915.92點、上漲237.08點，蓄勢挑戰22000點關卡，午盤則是上漲209.24點或0.97%，來到21888.08點，成功站上5日線以及月線。大盤開平走高，中小型股則是開高走高，櫃買指數最高來到267.14點，午盤上漲3.88點或1.48%，來到266.88點，同步站上5日線以及月線。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：新光金、映泰、精金、開發金、長榮航；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、辛耘、均豪、達興材料、聯發科。權值股全數回神走高，權王台積電以940元開出、下跌1元，不過盤中追價力道出現，拉抬股價最高來到950元，上漲9元，午盤則是上漲7元或0.74%，來到948元；日K終結連4黑，並且成功站上5日線；鴻海以174.5元開出，雖然盤中一度回測平盤，不過好在有買單敲進，最高一度來到176.5元、上漲2.5元，午盤上漲1.5元或0.86%，來到175.5元；聯發科則是開低走高，最低一度來到1080元，盤中成功翻紅，最高一度來到1115元，上下震盪35元，午盤則是上漲5元或0.45%，來到1110元。除了權值股在拉抬，金融股也同步走高，類股指數午盤上漲將近1%。新光金、開發金、國泰金、台新金上漲逾2%，富邦金、統一證、三商壽上漲逾1%。此外，非電族群也有表現，其中營建類股指數午盤上漲將近2%。名軒漲逾8%，興富發、達麗漲逾5%，隆大、怡華、遠雄漲逾3%。