川普選情股價最先知！謝金河點名「這公司」：看起來不是好兆頭

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美國總統大選進入倒數階段，川普與賀錦麗的支持度不分軒輊，川普日前再度遇到槍擊，是否對選情帶來變數，財訊傳媒董事長謝金河指出，有一個敏感指標值得注意，就是今（2024）年3月上市的川普媒體科技公司，一上市股價衝到79.38美元，但今（19）日跌到15.3美元，收盤15.62美元，市值僅剩下31.56億美元，股價一直下跌，看起來不是好兆頭。謝金河以「川普選情，股價最先知」為題撰文表示，距離美國總統大選投票進入倒數47天，全球關注選情。近日，川普再度遭到槍擊，所幸毫髮無傷。川普昨日到密西根州造勢更直言，「只有夠份量的總統候選人才會被暗殺」，並且加大批判對手賀錦麗的力道。謝金河表示，不過，媒體似乎焦點放在力挺川普的馬斯克卯上支持賀錦麗的超級巨星泰勒絲上。由於泰勒絲針對川普的移民吃貓言論，貼出抱貓照片，更表示自己是無孩愛貓者。對此，馬斯克在X上貼出吃豆腐的文字表示，會給她一個孩子，還會用生命守護妳的貓。又直說賀錦麗若當選，人類將永遠不能到達火星，以及為什麼沒有人刺殺拜登和賀錦麗等火辣發言，引發更大的對立。川普選情樂觀與否，謝金河以媒體民調佐證表示，10日結束的大選辯論，川普似乎沒有佔上風。不過因自己不住在美國，不敢對選舉結果妄下定論。但有一個敏感指標可以注意，也就是今年3月上市的川普媒體科技公司，代號DJT，一上市股價衝到79.83美元，但今天跌到15.3美元，收盤價在15.62美元，市值剩下31.56億美元。川普的媒體科技公司股價一直下跌，看起來不是好兆頭。