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中國羽球公開賽／不敵山口茜！台灣好手邱品蒨慘遭逆轉　無緣8強

記者吳政紘/綜合報導

▲邱品蒨今天在超級1000系列中國羽球公開賽，可惜最後以21：17、10：21、13：21遭日本名將山口茜逆轉，無緣女單8強。（圖／羽協提供）
▲邱品蒨今天在超級1000系列中國羽球公開賽，可惜最後以21：17、10：21、13：21遭日本名將山口茜逆轉，無緣女單8強。（圖／羽協提供）
邱品蒨好可惜！世界排名41的台灣女將邱品蒨今（19）在BWF超級1000系列中國羽球公開賽遇到日本名將山口茜，可惜最後以21：17、10：21、13：21遭山口茜逆轉，邱品蒨無緣女單8強。邱品蒨是未來台灣羽球希望，今年正式進入國家隊，她近期狀況不差，在南韓公開賽打進8強，台北公開賽也打進4強，創下個人在超級300等級最佳戰績。

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屢創佳績　邱品蒨要接班台灣女單

邱品蒨昨日才以21：15、21：19力退印度女將卡夏普（Aakarshi Kashyap），今天挑戰日本名將山口茜。她首局開賽連拿5分，並一度握有14：7優勢，但山口茜急起直追，最後邱品蒨連拿3分先下一城。

不過山口茜在第二局回穩，邱品蒨發生太多失誤，也讓山口茜擴大領先並以17、10奪回1局

雙方進入決勝局，邱品蒨重新調整身手，雙方一度僵持不下，但山口茜技高一籌以11：7領先進入技術暫停，再來山口茜穩住陣腳，一口氣擊敗邱品蒨，最終就由山口茜收下勝利。

2024中國羽球公開賽賽制：

中國羽球公開賽賽事包括：男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打及混合雙打五個項目，分預賽（Qualifying Rounds）及會內賽（Main Draw）兩部分。

2024中國羽球公開賽賽程：

男單賽事：

時間：

11:05   周天成（台）出戰 翁泓陽（中）

13:00   王子維（台）出戰 渡邊航貴（日）


男雙賽事：

11:50 梁偉鏗王昶（中）出戰 M·S·菲克里D·馬丁（印尼）

12:40 李芳任李芳至 (台） 出戰 王耀新張御宇（馬來西亞）

女單賽事：

10:10 宋碩芸(台） 出戰 高昉潔（中）

10:20 王祉怡(中） 出戰 張藝曼（中）

女雙賽事：

12:45  宋碩芸余芊慧（台）出戰 賈一凡鄭雨（中）

混雙賽事：

10:50 許尹鏸王齊麟（台） 出戰 黃東萍馮彥哲 （中）


2024中國羽球公開賽轉播表：

無線電視

中華電信MOD 

網路平台

Hami Video愛爾達電視 

Youtube直播：BWF TV

比分直播：看這裡

羽聯賽程：看這裡

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