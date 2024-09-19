中國羽球公開賽／不敵山口茜！台灣好手邱品蒨慘遭逆轉　無緣8強

邱品蒨好可惜！世界排名41的台灣女將邱品蒨今（19）在BWF超級1000系列中國羽球公開賽遇到日本名將山口茜，可惜最後以21：17、10：21、13：21遭山口茜逆轉，邱品蒨無緣女單8強。邱品蒨是未來台灣羽球希望，今年正式進入國家隊，她近期狀況不差，在南韓公開賽打進8強，台北公開賽也打進4強，創下個人在超級300等級最佳戰績。
屢創佳績 邱品蒨要接班台灣女單
邱品蒨昨日才以21：15、21：19力退印度女將卡夏普（Aakarshi Kashyap），今天挑戰日本名將山口茜。她首局開賽連拿5分，並一度握有14：7優勢，但山口茜急起直追，最後邱品蒨連拿3分先下一城。
不過山口茜在第二局回穩，邱品蒨發生太多失誤，也讓山口茜擴大領先並以17、10奪回1局。
雙方進入決勝局，邱品蒨重新調整身手，雙方一度僵持不下，但山口茜技高一籌以11：7領先進入技術暫停，再來山口茜穩住陣腳，一口氣擊敗邱品蒨，最終就由山口茜收下勝利。
2024中國羽球公開賽賽制：
中國羽球公開賽賽事包括：男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打及混合雙打五個項目，分預賽（Qualifying Rounds）及會內賽（Main Draw）兩部分。
2024中國羽球公開賽賽程：
男單賽事：
時間：
11:05 周天成（台）出戰 翁泓陽（中）
13:00 王子維（台）出戰 渡邊航貴（日）
男雙賽事：
11:50 梁偉鏗王昶（中）出戰 M·S·菲克里D·馬丁（印尼）
12:40 李芳任李芳至 (台） 出戰 王耀新張御宇（馬來西亞）
女單賽事：
10:10 宋碩芸(台） 出戰 高昉潔（中）
10:20 王祉怡(中） 出戰 張藝曼（中）
女雙賽事：
12:45 宋碩芸余芊慧（台）出戰 賈一凡鄭雨（中）
混雙賽事：
10:50 許尹鏸王齊麟（台） 出戰 黃東萍馮彥哲 （中）
2024中國羽球公開賽轉播表：
無線電視
中華電信MOD
網路平台
Hami Video、愛爾達電視
Youtube直播：BWF TV
比分直播：看這裡
羽聯賽程：看這裡
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邱品蒨昨日才以21：15、21：19力退印度女將卡夏普（Aakarshi Kashyap），今天挑戰日本名將山口茜。她首局開賽連拿5分，並一度握有14：7優勢，但山口茜急起直追，最後邱品蒨連拿3分先下一城。
不過山口茜在第二局回穩，邱品蒨發生太多失誤，也讓山口茜擴大領先並以17、10奪回1局。
雙方進入決勝局，邱品蒨重新調整身手，雙方一度僵持不下，但山口茜技高一籌以11：7領先進入技術暫停，再來山口茜穩住陣腳，一口氣擊敗邱品蒨，最終就由山口茜收下勝利。
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中國羽球公開賽賽事包括：男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打及混合雙打五個項目，分預賽（Qualifying Rounds）及會內賽（Main Draw）兩部分。
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12:40 李芳任李芳至 (台） 出戰 王耀新張御宇（馬來西亞）
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10:10 宋碩芸(台） 出戰 高昉潔（中）
10:20 王祉怡(中） 出戰 張藝曼（中）
女雙賽事：
12:45 宋碩芸余芊慧（台）出戰 賈一凡鄭雨（中）
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