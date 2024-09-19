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看好K湯新賽季表現！前勇士中鋒給預測：獨行俠會是西區最強球隊

記者陳品翔/綜合報導

▲前金州勇士明星射手「K湯」Klay Thompson轉戰達拉斯獨行俠，他將攜手Luka Doncic、Kyrie Irving等好手，力拼助隊奪下隊史第2座冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲前金州勇士明星射手「K湯」Klay Thompson轉戰達拉斯獨行俠，他將攜手Luka Doncic、Kyrie Irving等好手，力拼助隊奪下隊史第2座冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
NBA美國職籃新賽季例行賽即將在下個月正式點燃戰火，而休賽季其中令人震驚的一項消息，當然非前金州勇士明星射手「K湯」Klay Thompson轉戰達拉斯獨行俠莫屬，他將攜手Luka Doncic、Kyrie Irving等好手，力拼助隊奪下隊史第2座冠軍。而前勇士中鋒Festus Ezeli如今則是相當看好，K湯轉戰獨行俠後的表現，並預測：「獨行俠會是新賽季西區最強的球隊。」

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K湯轉戰獨行俠　 前勇士中鋒這樣看

前金州勇士中鋒Festus Ezeli，稍早在節目上談到Klay Thompson加入獨行俠，他認為擁有K湯之後的獨行俠，戰力得到不小升級，也一舉成為西區最強的球隊，Ezeli表示：「我要說的是，有Klay Thompson在陣容當中的獨行俠，將會是西區最強的球隊。」

「我知道灰狼和雷霆會對此發表很多不同的意見，但我認為透過Klay Thompson的加入，獨行俠可能會犧牲一些防守，但同時能夠增加更多的投籃能力。我之前就曾提到過K湯在場上的表現，他的化學反應和士氣能夠提升整支球隊。」Festus Ezeli如此說到。

Festus Ezeli來自非洲奈及利亞，是在2012年NBA選秀會上，第一輪總計30順位被金州勇士給選中，但他生涯在NBA賽場上，並沒有留下太多令人印象深刻的表現；Ezeli生涯個人表現最佳賽季為2015-16賽季，該年他共替勇士隊出戰46場比賽，場均上場16.7分鐘，能夠貢獻7.0分、5.6籃板、0.7助攻。

▲明星射手「K湯」Klay Thompson，日前以一份3年總價5000萬美元（約新台幣16.2億元）合約轉戰達拉斯獨行俠，將攜手Luka Doncic、Kyrie Irving等好手一同爭冠，Thompson也要力拼奪下個人生涯第5座總冠軍。（圖／取自獨行俠社群X）
▲明星射手「K湯」Klay Thompson，休賽季以一份3年總價5000萬美元（約新台幣16.2億元）合約轉戰達拉斯獨行俠，將攜手Luka Doncic、Kyrie Irving等好手一同爭冠，Thompson也要力拼奪下個人生涯第5座總冠軍。（圖／取自獨行俠社群X）

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