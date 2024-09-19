影／鄭宗哲升上3A有好開始！巧打撈出生涯首安　加碼上演守備美技

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鄭宗哲連續2天傳出好消息！旅美台將鄭宗哲，在昨（18）日被匹茲堡海盜隊升上3A，寫下個人旅美的最高層級紀錄，，最終海盜3A以10：2大勝明尼蘇達雙城3A，升上3A的首場比賽就有相當不錯的開始。鄭宗哲此役先發第9棒、鎮守游擊，3局上迎來首個打席，在壘上有人的情況下，後續的3個打席中，鄭宗哲沒有敲出安打，但選到1次四壞球保送，且最終被隊友的二壘安打送回本壘得分，雖然自己沒有貢獻打點，但單場就跑回2分，最終幫助球隊以10：2大勝雙城3A。此外，鄭宗哲展現了優異的防守功能，分別出現了2次高難度的守備狀況，