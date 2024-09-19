影／鄭宗哲升上3A有好開始！巧打撈出生涯首安　加碼上演守備美技

鄭宗哲連續2天傳出好消息！旅美台將鄭宗哲，在昨（18）日被匹茲堡海盜隊升上3A，寫下個人旅美的最高層級紀錄，今（19）日首度以先發游擊手出賽，就敲出個人在3A的生涯首安。同時，鎮守游擊大關，也繳出滑接美技以及行進間甩臂快傳的精美守備，最終海盜3A以10：2大勝明尼蘇達雙城3A，升上3A的首場比賽就有相當不錯的開始。
巧打撈出首安 單場跑回2分
鄭宗哲此役先發第9棒、鎮守游擊，3局上迎來首個打席，在壘上有人的情況下，瞄準投手Andrew Morris的低角度曲球，延伸棒頭，將球碰出中外野方向，落地形成安打，透過巧打敲回生涯在3A的首支安打。
後續的3個打席中，鄭宗哲沒有敲出安打，但選到1次四壞球保送，且最終被隊友的二壘安打送回本壘得分，雖然自己沒有貢獻打點，但單場就跑回2分，最終幫助球隊以10：2大勝雙城3A。鄭宗哲本場共3打數敲出1安打，選到1次保送，並跑回2分。
首度先發不怯場 展現游擊守備能力
此外，鄭宗哲展現了優異的防守功能，分別出現了2次高難度的守備狀況，3局下面對投手丘前的高彈跳球，鄭宗哲迅速往前補位，在行進間甩臂快傳一壘，完成刺殺；5局下，雙城打者敲出中間方向的穿越安打，鄭宗哲用滑接方式把球攔下，並傳向二壘，可惜隊友發生暴傳失誤，沒能完成雙殺。
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鄭宗哲此役先發第9棒、鎮守游擊，3局上迎來首個打席，在壘上有人的情況下，瞄準投手Andrew Morris的低角度曲球，延伸棒頭，將球碰出中外野方向，落地形成安打，透過巧打敲回生涯在3A的首支安打。
後續的3個打席中，鄭宗哲沒有敲出安打，但選到1次四壞球保送，且最終被隊友的二壘安打送回本壘得分，雖然自己沒有貢獻打點，但單場就跑回2分，最終幫助球隊以10：2大勝雙城3A。鄭宗哲本場共3打數敲出1安打，選到1次保送，並跑回2分。
首度先發不怯場 展現游擊守備能力
此外，鄭宗哲展現了優異的防守功能，分別出現了2次高難度的守備狀況，3局下面對投手丘前的高彈跳球，鄭宗哲迅速往前補位，在行進間甩臂快傳一壘，完成刺殺；5局下，雙城打者敲出中間方向的穿越安打，鄭宗哲用滑接方式把球攔下，並傳向二壘，可惜隊友發生暴傳失誤，沒能完成雙殺。