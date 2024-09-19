iPhone 16哪款最搶手？「冠軍」預購銷量驚人　一招購機省3200元

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▲隔日達觀察消費者喜好，其中以「iPhone 16 Pro」最為熱門，約占預購量一半。（示意圖／翻攝3cTim哥生活日常影片）

▲蘋果iPhone 16系列9月20日開賣，台灣大哥大預計在本週五上午8點，於臺北文創門市舉辦「最i果粉 AI科技超一六」首賣會。（圖／記者葉政勳攝）

iPhone 16明（20）日正式開賣，還沒決定好買哪款？全聯「隔日達」今年首度加入iPhone首發預購行列，並且根據銷售數據顯示，預購期間最熱門款式為「iPhone 16 Pro」，佔全機型預購量一半，其中又以256GB的容量最受消費者喜愛，佔比超過6成，而全聯今（19）晚8點再推直播快閃限定優，購買iPhone16最多現賺3200元。全聯「隔日達」今年首度加入iPhone首發預購行列，整體預購量相比去年12月初次販售iPhone 15 系列成長近10倍；特別是首波預購搭配全支付滿額加碼贈點活動最高省3500元，成功吸引消費者下單，並有高達7成果粉皆使用全支付結帳。隔日達觀察消費者喜好，其中以「iPhone 16 Pro」最為熱門，約占預購量一半；容量又以256GB最受歡迎，占比超過6成。顏色方面，，近一半消費者選擇入手。在明（20）日全台正式開賣前，全聯今（19）日晚上8點舉辦「全聯八點檔」直播，凡購買直播指定商品，滿1000元贈1000福利點、滿2000元再贈1000福利點，最高共贈2000福利點（限量前150名）。購買iPhone 16系列隔日達原預購優惠，使用全支付結帳，滿2萬元加碼贈1萬5000福利點（共贈1萬7000點，等同於現金1700元)，滿4萬元加碼贈3萬福利點（共贈3萬2000點，等同於現金3200元)；若使用PX Pay結帳，滿2萬元加碼贈1萬福利點(共贈1萬2000點，等同於現金1200元)，滿4萬加碼贈2萬福利點（共贈2萬2000點，等同於現金2200元)，各門檻優惠不累贈，每一會員卡限回饋一次。此外，蘋果iPhone 16系列9月20日正式開賣，台灣大哥大預計在本週五上午8點，於臺北文創門市舉辦「最i果粉 AI科技超一六」首賣會，當日申辦iPhone 16專案前20名果粉通通有獎，累計送出逾10萬元獎項，其中頭香民眾獨享3次抽獎機會，最大獎為價值超過4萬元Apple大禮包等眾多好禮。除了有首賣日活動之外，凡11月20日前，到台灣大申辦5G月租1,399元以上專案，搭購iPhone 16全系列任一新機並上網登記，即可抽總價值近300萬元的「美西AI朝聖之旅」，將由3C達人Tim哥擔任團長進行洛杉磯與舊金山9日遊。