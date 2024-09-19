《幻獸帕魯》被告了！任天堂提抄襲侵權訴訟　不再忍拿槍的寶可夢

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▲《幻獸帕魯》（Palworld）玩法像是低配版《寶可夢》，上線1個月內用戶數就突破2500萬人。（圖／取自《幻獸帕魯》）

▲《幻獸帕魯》遊戲模組充滿寶可夢的影子。（圖／取自《幻獸帕魯》、台灣寶可夢官網）

▲日本任天堂發表聲明。（圖／任天堂）

任天堂不忍了！今年1月底發表的動作冒險生存遊戲《幻獸帕魯》（Palworld），不只以低配《寶可夢》玩法擄獲高人氣，任天堂終於在19日和寶可夢聯手，一起向東京地方法院對《幻獸帕魯》開發商Pocket Pair提起專利侵權訴訟。日本開發商Pocketpair在今年1月推出動作冒險生存遊戲《幻獸帕魯》（Palworld），玩家可在地圖中捕捉名為「帕魯」的生物，接著便能養成，進而戰鬥或生產。《幻獸帕魯》不只部份玩法和《寶可夢》雷同，連角色都充滿寶可夢的影子，，任天堂在聲明中嚴重譴責Pocket Pair，並將採取措施維護智慧財產權。而Pocket Pair自始至終則堅稱從未抄襲，也暫未對侵權訴訟做出聲明。