《幻獸帕魯》被告了！任天堂提抄襲侵權訴訟　不再忍拿槍的寶可夢

任天堂不忍了！今年1月底發表的動作冒險生存遊戲《幻獸帕魯》（Palworld），不只以低配《寶可夢》玩法擄獲高人氣，每個遊戲角色都充滿寶可夢的影子，隻隻看來似曾相識，還被笑說是「拿槍的寶可夢」。任天堂終於在19日和寶可夢聯手，一起向東京地方法院對《幻獸帕魯》開發商Pocket Pair提起專利侵權訴訟。
日本開發商Pocketpair在今年1月推出動作冒險生存遊戲《幻獸帕魯》（Palworld），玩家可在地圖中捕捉名為「帕魯」的生物，接著便能養成，進而戰鬥或生產。《幻獸帕魯》上線不到1個月，用戶數就超過2500萬人，以低配《寶可夢》玩法迅速走紅。
《幻獸帕魯》不只部份玩法和《寶可夢》雷同，連角色都充滿寶可夢的影子，甚至有玩家質疑《幻獸帕魯》的角色是以寶可夢為基礎透過AI生成。
任天堂這下終於不忍了，9月19日夥同寶可夢（ポケモン）公司，向東京地方法院對《幻獸帕魯》（Palworld）開發商Pocket Pair公司，提起專利侵權訴訟，任天堂在聲明中嚴重譴責Pocket Pair，並將採取措施維護智慧財產權。而Pocket Pair自始至終則堅稱從未抄襲，也暫未對侵權訴訟做出聲明。
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《幻獸帕魯》不只部份玩法和《寶可夢》雷同，連角色都充滿寶可夢的影子，甚至有玩家質疑《幻獸帕魯》的角色是以寶可夢為基礎透過AI生成。
任天堂這下終於不忍了，9月19日夥同寶可夢（ポケモン）公司，向東京地方法院對《幻獸帕魯》（Palworld）開發商Pocket Pair公司，提起專利侵權訴訟，任天堂在聲明中嚴重譴責Pocket Pair，並將採取措施維護智慧財產權。而Pocket Pair自始至終則堅稱從未抄襲，也暫未對侵權訴訟做出聲明。