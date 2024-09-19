中秋大樂透100組開獎號碼！最新中獎彩券行一覽　百萬富翁剩33席

《幻獸帕魯》被告了！任天堂提抄襲侵權訴訟　不再忍拿槍的寶可夢

記者黃韻文／綜合報導

▲《幻獸帕魯》被告了！任天堂同寶可夢公司，對《幻獸帕魯》的開發商Pocket Pair提起專利侵權訴訟。（圖／取自《幻獸帕魯》）
▲《幻獸帕魯》被告了！任天堂同寶可夢公司，對《幻獸帕魯》的開發商Pocket Pair提起專利侵權訴訟。（圖／取自《幻獸帕魯》）
任天堂不忍了！今年1月底發表的動作冒險生存遊戲《幻獸帕魯》（Palworld），不只以低配《寶可夢》玩法擄獲高人氣，每個遊戲角色都充滿寶可夢的影子，隻隻看來似曾相識，還被笑說是「拿槍的寶可夢」。任天堂終於在19日和寶可夢聯手，一起向東京地方法院對《幻獸帕魯》開發商Pocket Pair提起專利侵權訴訟。

我是廣告 請繼續往下閱讀
日本開發商Pocketpair在今年1月推出動作冒險生存遊戲《幻獸帕魯》（Palworld），玩家可在地圖中捕捉名為「帕魯」的生物，接著便能養成，進而戰鬥或生產。《幻獸帕魯》上線不到1個月，用戶數就超過2500萬人，以低配《寶可夢》玩法迅速走紅。

▲《幻獸帕魯》。（圖／《幻獸帕魯》）
▲《幻獸帕魯》（Palworld）玩法像是低配版《寶可夢》，上線1個月內用戶數就突破2500萬人。（圖／取自《幻獸帕魯》）
《幻獸帕魯》不只部份玩法和《寶可夢》雷同，連角色都充滿寶可夢的影子，甚至有玩家質疑《幻獸帕魯》的角色是以寶可夢為基礎透過AI生成。

任天堂這下終於不忍了，9月19日夥同寶可夢（ポケモン）公司，向東京地方法院對《幻獸帕魯》（Palworld）開發商Pocket Pair公司，提起專利侵權訴訟，任天堂在聲明中嚴重譴責Pocket Pair，並將採取措施維護智慧財產權。而Pocket Pair自始至終則堅稱從未抄襲，也暫未對侵權訴訟做出聲明。

▲《幻獸帕魯》遊戲模組充滿寶可夢的影子。（圖／取自《幻獸帕魯》、台灣寶可夢官網）
▲《幻獸帕魯》遊戲模組充滿寶可夢的影子。（圖／取自《幻獸帕魯》、台灣寶可夢官網）
▲日本任天堂發表聲明。（圖／任天堂）
▲日本任天堂發表聲明。（圖／任天堂）

Switch送任天堂原廠維修！家長開箱見「神級服務」　感動千萬玩家

任天堂博物館10月2日開幕！日本京都打卡必去　瑪利歐屋頂成亮點

台灣寶可夢中心中秋節最強新品來了！夜光抱枕、月球馬克杯超可愛

台灣寶可夢中心9月新品19款來了！現場超Q「皮卡丘贈品」免費領取

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載