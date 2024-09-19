陸方喊停34項農產品零關稅優惠　陳駿季：兩岸貿易應回WTO架構

我是廣告 請繼續往下閱讀

針對中國大陸突然宣布，要自9月25日起停止執行台灣34項農水產品免徵進口關稅政策，農業部長陳駿季今（19）日表示，目前風險是在可控管的範圍之內，因此影響有限，並且喊話兩岸的貿易應該盡速回到國際規範WTO架構進行協商事宜。他也強調，將會持續協助農產品推往更多高端市場，提升海外知名度與台灣農民權益。由於中國大陸9月18日深夜，片面宣布要自9月25日起停止15種原產於台灣的水果、19種蔬菜與水產品零關稅措施，陳駿季表示，根據農業部統計資料，2024年到迄今34個輸往中國大陸的貿易品項金額約達736萬美元，關稅約有107.5萬元，整體評估來講影響有限，風險是在可控管的範圍之內。陳駿季說明，中國大陸過去屢次以非關稅貿易障礙或片面宣布的方式影響兩岸的貿易，在此他也呼籲，兩岸的貿易應該盡速回到國際規範WTO架構之下正式展開協商，這樣才會對於兩岸貿易有所幫助。陳駿季強調，將會持續協助農產品推往中國大陸以外的優質高端市場，提升台灣優質農產品的海外知名度與農民權益，不管是從生產端或通路端，農業部一定會盡最大努力協助農產品外銷高端市場。