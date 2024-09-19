立法院明開議　卓榮泰指示部會首長出席、充分掌握政策

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立法院明天開議，將邀行政院長卓榮泰率行政團隊施政報告並備詢。卓榮泰今（19）日在院會指示，各部會首長應親自出席，並充分掌握政府重大政策、立委關注議題及各項預算內容。行政院發言人李慧芝今首度主持行政院會後記者會，並轉述卓榮泰院會中談話。卓榮泰表示，立法院第11屆第二會期明天就要開議，行政團隊將赴立法院進行施政報告、114年度中央政府總預算等報告，並且備質詢。卓榮泰提到，為表示對立法院尊重，質詢期間除陪同總統接待外賓、重要公務出國，重大或緊急事項需首長親自處理並經核准者，各首長都應該要親自出席。卓榮泰指示，針對總統的政見主張、行政院近期推動重大政策、立委特別關注議題以及各項預算計劃案內容，各部會都要充分掌握、妥為溝通爭取支持，各界如有疑慮的話也要詳為闡述說明，讓立法委員以及社會各界能了解政院各項政策及施政作為。