IP經濟崛起！「彈跳豬」為泰國觀光帶來財富　動物園遊客倍增

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泰國IP經濟正以迅速的發展速度崛起，而近期爆紅的侏儒河馬「彈跳豬（Moo Deng）」也意外地為泰國帶來觀光財和IP經濟財富，化妝品企業絲芙蘭（Sephora）泰國分公司推出「彈跳豬」行銷活動，動物園也推出「彈跳豬」的週邊商品，搶攻消費者的心。《CNN》報導，「彈跳豬」為芭達雅綠山野生動物園帶來超過一倍的遊客，牠出生後的遊客人數增長30％，而牠的名氣遠近馳名，一部關於牠享受人類撫摸下巴的影片，在短時間內便獲得超過1500萬次瀏覽數，網友們更評論牠是「超級巨星投胎轉世成河馬」。「彈跳豬」的爆紅程度上升到國際化，泰國駐日本東京大使館也透過社群媒體分享「彈跳豬」的可愛模樣；國際知名彩妝公司為牠推出相關宣傳商品；泰國首都曼谷一家咖啡廳做出彈跳豬造型的蛋糕；還有人幫「彈跳豬」設了維基百科（Wikipedia）頁面。泰國興起的「創意經濟」（Creative Economy），其涵蓋範圍大於創意產業，根據2008年聯合國貿易及發展會議（UNCTAD）的定義，創意經濟可表示為創意產業加上其他與創意經濟有關之概念；創意經濟包含經濟、文化和社會面向，與科技、智慧財產權及觀光之間存有互動，可以促進收入並創造工作機會與增進出口收益。近年泰國在商品設計（珠寶、家具、服飾）、影視娛樂（電影、電視、廣告）及民俗技藝（按摩、泰拳、泰式料理）等領域之創意表現享譽國際，也連帶促進了泰國一般非創意貿易商品的出口規模，孵化熱門IP更讓泰國的「軟實力」更上一層樓，也帶動經濟效益。