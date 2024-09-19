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iPhone 16明日正式開賣！郭明錤爆料「蘋果員工價」顯見需求低

記者魏妤庭／台北報導

▲iPhone 16即將在明（20）日開賣，但天風國際證券分析師郭明錤爆料從蘋果員工可用員工價購買，推測iPhone 16初期需求低於預期。（圖／美聯社／達志影像）
▲iPhone 16即將在明（20）日開賣，但天風國際證券分析師郭明錤爆料從蘋果員工可用員工價購買，推測iPhone 16初期需求低於預期。（圖／美聯社／達志影像）
iPhone 16即將在明（20）日開賣，但天風國際證券分析師郭明錤今日發文指出，目前已有蘋果員工可用員工折扣購買iPhone16，過往員工都需等待數週後才能購買，這可能是另一個iPhone 16初期需求低於預期的徵兆。

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郭明錤日前表示，根據最新供應鏈調查與蘋果官網的預購結果，分析iPhone 16首週末預購各機型關鍵數據，也包含首週末預購銷量、平均等待出貨時間、預購前備貨量推估，iPhone 16系列在首週末預購銷量預估約3700萬支，相較於iPhone 15系列首週末銷量衰退約12.7%，關鍵在於iPhone 16 Pro的機型需求低於預期。

郭明錤表示，iPhone 16 Pro機型需求之所以會低於預期的可能關鍵之一，就是此次最大賣點個人系統Apple Intelligence無法隨著iPhone 16發售一起上市，再加上中國市場激烈競爭，持續影響iPhone需求。不過，iPhone 16 Plus與標準版機型的首週末銷售均較去年成長，但對整體iPhone出貨幫助有限。

郭明錤認為，雖然iPhone 16系列首週末預購銷售衰退，但供應鏈生產計畫在短期內應不會有太大改變，蘋果仍有機會藉由發布Apple Intelligence，搭配歐美年底旺季促銷，以及中國雙11檔期，將有機會改善銷售量，而這也是後續觀察iPhone需求變化的重點。

郭明錤表示，iPhone 16 Pro搭配潛望鏡，與iPhone 16系列售價不變等銷售策略，對iPhone 16首週末的銷量幫助有限。不過，若在今（2024）年第4季的Apple Intelligence發布，以及旺季促銷，對於提升iPhone 16的出貨量幫助有限，那麼，可以預期蘋果在明年會有更積極的產品策略以提振需求。

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