購屋首選北屯市心　櫻花柳川之櫻「綠線捷運」軌道動能吸人潮湧入

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▲櫻花柳川之櫻選址巧妙，學區方面更是不用擔心，有崇德國中、文昌國小等學校。（圖／業者提供）

▲櫻花柳川之櫻整體周圍綠化豐富，沿著柳川有著茂綠的蔭道，鄰近北屯兒童公園（上圖）也成為區域首選標的。（圖／業者提供）

台中市建設發展越趨完整，隨著大量人口流入，也讓房價與建設品質更顯競爭，尤其像是台中北屯市心一帶，重劃開發自至今多年，範圍橫跨3個行政區，因為含括著文心崇德商圈，整體周圍機能發展成熟，已經成為近年來人口最多的區域，而且隨著整體產業升級，不乏許多科技新貴、年輕首購族移入置產，整體房市價量有撐。以近期詢問度很高的櫻花柳川之櫻為例，坐落北屯精華地帶，鄰近這裡精華的文心崇德商圈，其中崇德路屬於北屯區主幹道，與文心路周邊交通便捷、生活機能優渥，是北屯區最具指標性的優質生活圈，也讓這裡成為首購族、置產族都相當青睞的標的。購屋首選生活機能，櫻花柳川之櫻選址巧妙，還加上捷運綠線的紅利，不管是到四維國小站，還是文心崇德站，都在步行約十分鐘內的距離，掌握捷運綠線的軌道動能，而且鄰近東光市場，下樓就可以解決飲食上的採買問題，學區方面更是不用擔心，有崇德國中、文昌國小，甚至對面還有明星雙語麗園幼兒園，也因此很多家庭客都選擇在這裡購屋。另外，鄰近還有北屯兒童公園，步行約十分鐘、整體周圍綠化豐富，柳川蔭道也推升房價增值空間。櫻花柳川之櫻本身的南北面，也皆有充足棟距，三面臨路也保留家戶優良視野，還有舒適的庭園景觀，從後院出發銜接到柳川，前庭也有豐富植栽，搭配廚藝教室、圖書與視聽室等公設，讓生活充滿詩意。