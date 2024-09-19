中國喊停34農產品零關稅　盧秀燕憂：兩岸關係降到冰點恐農民受害

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中國昨天片面宣布停止執行台灣34項農水產品免徵進口關稅政策，台中市長盧秀燕指出，台中市農產以外銷為主，影響不大，但中南部農業縣若失去中國市場，恐有許多弱勢農漁民因此受害，呼籲莫讓兩岸關係降到冰點。雲林縣長張麗善也希望，兩岸之間要充分對話，不要對立也不要對抗。中國國台辦昨以「賴清德當局上台以來，頑固堅持台獨立場，不斷進行謀獨挑釁，升高兩岸敵意對抗」等理由，對於國務院關稅稅則委員會將自9月25日起停止執行對台34項農產品免徵進口關稅政策，表示強烈支持。台中市長盧秀燕今（19）日主持動土典禮後受訪指出，若失去中國市場，對弱勢農民的打擊會很大。盧秀燕指出，台中市不是農業大縣，農產品主要以內銷為主，影響相對少，但台中以外的中南部農業縣市以外銷為導向，打擊相對大。兩岸關係如果降到冰點，中央政府應該負起責任、關心受影響的廣大農漁民、協助分散市場外銷市場，或者祭出收購、補貼等措施，不能置之不顧。台中市政府農業局表示，中國所指的34個品項停止免徵進口關稅，台中所產品項有柚子、桃、柿子、苦瓜及芋頭等，但多以內銷為主。南投縣表示，縣內出口農產品以茶葉最多，但未在名單中；雲林縣柚子有少量受影響，但這幾年已朝日韓星馬這些市場大力擴展、分散風險。雲林縣長張麗善受訪時表示，以往台灣銷往中國的水果有優惠措施，可以減輕成本和負擔，這幾年兩岸關係緊張，已有多項農產祭出關稅，在缺乏充分對話與溝通下，最後被犧牲的還是產銷失衡、血本無歸的農民。希望兩岸要充分對話，不要對立也不要對抗，努力促進和平、增加福利保障弱勢農漁民權益。