美Fed降息2碼！專家點出新台幣不升反貶原因　看美元下行趨勢確立

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美國聯準會（Fed）如市場預期降息2碼，不過，美元指數在利空出盡之下，也出現跌深反彈，亞洲主要貨幣包括日圓、新台幣兌美元都回貶，新台幣兌美元今（19）日一度貶逾1角，再貶破32元整數關卡。外匯專家陳有忠上午接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，美國已啟動降息循環，美元下行趨勢確定，美元只是跌深反彈，即便新台幣早盤回貶，回貶空間也受限，加上又將進入月底，出口商有實質拋匯需求，提供新台幣走升條件，市場人士預估有機會再回到「31字頭」。台新銀行首席外匯策略師陳有忠指出，美國聯準會一次降2碼，代表聯準會已啟動降息循環，只是主席鮑爾也特別聲明，這次降息2碼不是未來降息既定規律及步伐，未來降1碼或2碼要看經濟數據，顯然這次降息2碼，也宣告聯準會關注焦點已從先前通膨轉向擔心經濟疲軟，才會一次降息2碼，有嗅到景氣大幅歇緩訊號。由於美國降息早已在市場預期之中，先前市場已反應過，因此，在聯準會宣布降息後，美元短線利空出盡，美元跌深後大幅反彈，不過，陳有忠認為，美元整體下行趨勢確立，現在只是跌深反彈，美元指數反彈到102就有阻力，因此，達到滿足點後就會再下行，不易跨過102。這也提供非美貨幣回升空間及養份，陳有忠表示，短線美元跌深反彈，新台幣兌美元今日有回貶，而且回貶幅度比亞幣大一點，主要是外資調節台股，今日台股算還持穩，只是昨日外資仍賣超台股逾百億元，因此，美元稍反彈，新台幣回貶幅度就比其他亞幣多。不過，陳有忠預期，美元下行趨勢確立，即便新台幣貶破32元整數關卡，但回貶空間也受限，美元指數不易跨過102之，市場人士也預期新台幣要貶破32.2元也不易，尤其馬上又要到月底，台灣是貿易順差國，月底結帳出口商有賣匯需求，這也提供新台幣走升的條件，今日回貶只是短線美元跌深反彈，還是有機會回到「31字頭」。以今日早盤新台幣兌美元表現來看，盤中一度下探32.06元，重貶逾1角，但中午就拉回至「31字頭」，以31.94元平盤暫收，台北外匯經紀公司成交量就有9.92億美元。