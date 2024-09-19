Fed降息2碼　學者：台廠出口關注匯價、終端需求一正一反影響

我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯邦準備理事會（Fed）在台北時間19日凌晨宣布降息2碼，進入降息循環。針對國內產業影響，亞太商工總會執行長邱達生分析，依據過往降息循環經驗，各國必須啟動貨幣政策減緩匯價過度攀升，但好消息是終端市場需求將會回暖，對於出口導向的台灣是一大利多。另外，央行今（19）日下午舉行第3季理監事會議，會中可能討論台灣是否跟進Fed降息政策。邱達生認為，我國過去數月通膨率高於2%，但央行不可能採取與美國Fed相反的升息措施打通膨，否則就是給國際資金「遞邀請函」；但也因為通膨未解，難有理由去正當化跟進降息，推測下午央行「按兵不動」的機會最大。邱達生歸納，Fed這次降息有三大原因，分別為促進美國就業率、穩定價格及適度長期利率，第三則是減少、避免像是「次級房貸」的美國國內外系統性風險。對照美國最新經濟數字，就業率雖然不如預期，但也沒有繼續惡化；美國物價穩定趨緩，但尚未達到目標，「這次降2碼，很顯然是要減少和控制美國國內外的系統性風險。」他表示，按照Fed點陣圖，今年還有再降2碼，明年也還有機會再降，按照這個幅度跟頻率確實已經進入降息循環。依據過往經驗，就會造成資金湧向新興市場，分別為亞洲、歐洲、中東北非、拉丁美洲及撒哈拉沙漠以南的非洲區域。而在新興亞洲部分，中國成長較為疲弱，但仍舊維持4%、5%，另外一個不可忽視的是印度市場及東南亞市場，尤其是柬埔寨、越南、寮國、緬甸（CVLM）；這些資金同時也有機會來到台灣。他也提到，當「強勢美元」慢慢告一段落，這些資金將會導致亞洲經濟體開始「買匯阻升」，但這種作法往往會被美國財政部盯上，因此美國財政部明年的匯率政策報告將是重要關鍵；這段時間亞洲各國如何想辦法不讓匯價過度攀升，將會決定是否衝擊出口及企業營利。但對台灣一大好消息，按照往例，如果沒有發生系統性風險，美國啟動降息就會刺激市場需求，而當全球最大終端市場回溫，那麼跨國供應鏈就會更加順暢，也有利於以出口導向的台灣，總結台灣產業接下來要關注匯價，以及終端市場一正一反的兩個影響。