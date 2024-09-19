日10歲男童918在深圳遇刺身亡　矢板明夫：中國網友正幸災樂禍

我是廣告 請繼續往下閱讀

中國深圳日本人學校1名10歲男童昨（18）與親人一同前往學校的途中，突然遭到中國男子持刀襲擊，經緊急搶救後仍在今日清晨不治死亡，由於適逢918事變93週年，正值敏感時機，相關消息傳出後再度掀起熱議。資深媒體人矢板明夫對此指出，這是又一起針對在中國的日本人的暴力事件，更質疑中國網路上竟出現許多幸災樂禍的言論。綜合日本放送協會（NHK）、每日新聞等日媒以及日本駐廣州總領事館消息，受害男童昨在學校大門附近遭到一名44歲的鍾姓男子刺傷，因腹部被刺傷傷勢過重，已於19日凌晨身亡。據瞭解，男童是就讀深圳日本人學校的小學生，父母分別擁有中國和日本國籍。目前中國警方通報稱已逮補兇嫌，尚未得知行兇動機，僅提到傷者是一名「沈姓」未成年人，但沒有提到任何與「日本人學校」及「日本籍」有關的字眼。由於事發當是日918事變93週年，中國各地反日情緒高漲，媒體人矢板明夫對此就稱今年6月在蘇州才剛發生有日本人母子遭襲擊案件，中國警方在通報中完全沒有提到「日本人」或「日本人學校」的行為，可能是想要淡化影響，但在中國社群平台和網路上，卻充滿了對此事「幸災樂禍」的言論，在他PO出的部分網友留言當中可以看到有不少人稱「幹的漂亮」、「日本的？那太好了」等。矢板明夫指出，有日媒報導提及男童遭刺事件可能和今天是「918事變」93週年、各種紀念活動造成反日情緒高漲有關，同時還有6月蘇州事件發生至今，犯罪動機和經過完全沒有公開，「這使得有些（中國）人產生了欺凌日本人不會受到當局懲罰的錯覺。」他也提到，隨著中國國內經濟情勢日益嚴峻，中國民眾對國內經濟不滿的憤怒情緒被刻意轉移，發洩到外國人身上，而多年的仇日教育和宣傳，更讓日本人受到最大衝擊。日本駐廣州總領事貴島善子今早表示，基於這次事件，希望中方可以盡力保障日本人的安全，總領館也會盡最大的努力因應此事。