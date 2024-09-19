中國突停我農產品零關稅　民眾黨嚴厲譴責「以農逼政」

我是廣告 請繼續往下閱讀

針對中國財政部昨晚突然發布國務院關稅稅則委員會停止對我34項農漁產品進口零關稅政策，台灣民眾黨今（19）日提出3點聲明，並對中國「以農逼政」的意圖予以嚴厲譴責。民眾黨三點聲明如下：一、中國採取突襲式的作為，「以農逼政」之意圖昭然若揭；此舉非但無法改善兩岸關係，更會加劇敵意螺旋的上升，百害而無一利，本黨予以嚴厲譴責。二、我國政府雖表示影響有限，但政府相關單位當務之急仍應針對受影響之農漁民予以必要之協助，簡化繁瑣的行政程序，務使民生所受之衝擊降至最低。三、 本黨一向主張兩岸之間應「互相認識，互相了解，互相尊重，互相合作，互相諒解」。而今中共之舉措再一次與台灣主流民意背道而馳，亦凸顯台灣應積極爭取有意義參與國際組織，進而加入多邊化經濟組織之重要性。本黨立法院黨團將於明（20）日院會提出主決議，要求行政部門打開台灣之國際參與空間，呼籲朝野政黨能共同支持。