Fed降息讓打炒房趨緩？台經院：央行第7次房市管制仍「箭在弦上」

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美國聯準會（Fed）今（19）日凌晨宣布降息2碼，外界關注央行下午動態。對此，台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真認為，目前台灣房市指標仍偏高，仍有可能會選在今天祭出第7波選擇性信用管制，或是存款準備率的調整，讓房市繼續降溫。美國Fed進入降息循環，外界關注央行是否有機會跟進降息，進一步刺激房市，外界普遍預估，央行在現有通膨情況下，難有理由降息。劉佩真綜觀，近期各項房市指標，包括這幾個月消費者物價水準（CPI）都維持在2%的通膨警戒線以上，認為央行近期措施都有讓7、8月房市交易量降溫，應態度會維持一致，繼續維持針對房市進行調控。她補充，央行也可能藉由今天把過去要求銀行全面減降不動產放款總量的「不動產減降令」轉為正規作法，操作成第7次選擇性信用管制措施，讓銀行端明確知道哪些是調控對象，更是要避免波及首購族、新青安。