BLACKPINK Jennie「D社視角」約會照被流出！男生是GOT7的BamBam

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▲Jennie懶理狗仔偷拍，大方上傳當日的美照。（圖／Jennie IG）

▲BamBam是GOT7的成員，在演藝圈人緣極好，所以認識Jennie也不奇怪。（圖／BamBam IG）

▲Jennie成為美國大型唱片公司「哥倫比亞唱片（Columbia Records）」旗下歌手，預計10月發單曲回歸樂壇。（圖／Jennie IG）

南韓女天團BLACKPINK成員Jennie本月9日宣布簽給「美國哥倫比亞唱片」，她近日在當地工作，昨（18）日卻被狗仔跟拍，一張激似「D社視角」的照片流出，Jennie跟一個男生在餐廳外有說有笑，男生身分也被曝光，就是GOT7的成員BamBam，但雙方經紀公司已出面澄清，2人不是戀愛關係，僅是單純在美國見面並共進晚餐。根據美國狗仔流出的照片中，Jennie跟BamBam在美國洛杉磯的一家日式餐廳吃飯，他們並肩散步有說有笑，經紀人陪同在旁，除了「Jennie跟BamBam竟然認識」讓粉絲震驚，更傳出他們戀愛ING，Jennie的公司立即跟韓媒澄清：「Jennie與BamBam的戀愛傳聞毫無根據。」強調2人本來就認識，只是剛好在美國就相約見面吃飯，根本不是外界傳的男女關係。業界人士也指出，Jennie跟BamBam是在南韓當偶像時，跑活動結識而變親近，友情長達好幾年，彼此確實是最近在美國的空閒時間對上，就相約吃頓飯。而該家日式餐廳，也是BLACKPINK成員Rosé的口袋名單，她也曾被同一位美國狗仔拍到外出用餐的照片。Jennie是女團BLACKPINK成員之一，2023年12月24日宣布成立「ODD ATELIER」自當老闆，今年9日宣布成為美國大型唱片公司「哥倫比亞唱片（Columbia Records）」旗下歌手，預計今年10月發行個人單曲回歸樂壇。這是她繼去年10月發表的特別單曲《You & Me》後，時隔1年再次以SOLO之姿亮相，備受關注。泰國出生的BamBam是「JYP娛樂」旗下男團GOT7的成員，可惜全員在2021年不續約，但保證團體不解散，大家目前在各自領域活躍中，偶爾還會相聚，也曾在2022年完整體回歸，發行《GOT7》同名EP；BamBam也在今年8月8日發行第三張迷你專輯《BAMESIS》，跑遍各種節目宣傳。