蝸牛小米粽釀3死！醫院收治情況曝光　6人命危住加護、最小僅7歲

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台東金峰鄉賓茂及壢坵部落爆發疑似集體食物中毒，衛福部今（19）日稍早召開記者會，確認蝸牛小米粽的食餘檢體驗出劇毒農藥「有機磷托福松」。此次有12人中毒、其中3人死亡、6人仍在加護病房搶救，包含年僅7歲的小朋友。另3人出院確認診斷後會儘速協助使用有機磷解毒劑。衛福部今日緊急召開記者會說明，由衛福部次長林靜儀主持，她表示，經同仁連夜加班進行農藥廣篩檢驗後，從食餘檢體蝸牛小米粽中發現不尋常訊號，透過氣相層析串聯質譜儀（GC/MS/MS）及液相層析高解析質譜儀（LC/HRMS）確認為有機磷劑托福松（terbufos）。但蝸牛及血桐檢體則是未檢出。衛福部指出，托福松為有機磷類殺蟲劑，屬於劇毒型農藥，典型的有機磷殺蟲劑中毒症狀，包含瞳孔成針瞳，並且有昏迷或半昏迷、口水多、痰多，呼吸或嘔吐物中有濃烈的農藥味（或稱大蒜味），以及有全身汗濕、局部肌肉抽動等徵狀。急性期症狀常在5到30分鐘內出現，但少數情況仍可能延遲到數小時至12小時才產生，主要是與暴露劑量及物質有關。衛福部表示，此案有12人就醫，分送台東馬偕醫院、台東基督教醫院、部立台東醫院。有3人死亡、6人在加護病房、3人已出院。個案年齡分布最小為7歲，目前仍在加護病房救治，其他則是30歲到80歲之間，死亡個案分別是30多歲、70多歲、80多歲。衛福部表示，受害者檢體總共收到8個，分送北榮、台大進行檢驗，經過與兩方單位確認後，檢驗結果初步有「有機磷」、「氨基甲酸鹽」等2種農藥反應，至於是哪種農藥還需做細部鑑定。雖然人體檢驗尚不完全，但農藥及食品檢驗結果相符合。各縣市儲備有一定的有機磷解毒劑，確認診斷後會協助救治醫院所使用解毒劑。