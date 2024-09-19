行駛一半突分離！日新幹線車廂脫鉤停駛　專家：可能系統誤送訊號

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日本東北新幹線在今（19）日上午驚傳「列車脫鉤分離」事故！一輛列車行駛在宮城縣古川站以及仙台站之間時，車廂連結的部份突然分離，儘管沒有造成人員受傷，但仍使車上320名乘客受影響，東京站到新青森站之間的列車也一度暫停行駛。根據日本放送協會（NHK）報導，東北新幹線列車「小町號（こまち）」在當地時間上午6點左右從秋田出發，並在7點30分左右與「隼號（はやぶさ）」於盛岡車站連結，準備駛向東京。不料在上午8點左右，行駛至宮城縣的古川站及仙台站之間時，兩輛列車連結部分脫鉤，最後停在距離古川站往東京方向6公里處的軌道上。當時隼號有200人搭乘、小町號則是有120人搭乘，在列車無預警脫鉤、停駛後，據悉，車上空調維持運作，也未因為突然停駛而造成人員受傷或是身體不適。從NHK的空拍鏡頭可以確認到，兩輛列車在上行路段的高架鐵道上，紅色與綠色的兩輛列車呈現脫鉤分離狀態，不過兩輛列車在外觀上並未嚴重受損，也沒有發生脫軌的狀況。但受事故影響，東京車站至新青森車站間列車一度全線停駛，直至當地時間下午1點左右才恢復行駛。隼號列車共有10節車廂、小町號則是有7節車廂，這兩列新幹線列車分別連接東京至新函館北斗站，以及東京至秋田之間的路線，最高速度可達每小時320公里。上行列車通常在盛岡站進行連結，由來自青森方向的「隼號」待命，並與來自秋田方向的「小町號」連結，兩列新幹線在盛岡至東京的區間以連結狀態行駛。不過據JR東日本的消息，新幹線行駛中連結部分脫落是極為罕見的情況。熟知鐵道安全對策的工學院大學教授高木亮表示，連結部分脫落的原因可能是因為連結部分出現異常，「我認為比起人為因素，更可能是電氣系統出問題，在行駛中意外發送了斷開的訊號導致脫鉤。高木亮強調，發生這樣的事故是「前所未聞」，並指出最壞的情況下，可能會發生兩輛未連接的車輛相撞的事故，所幸這次事件未造成傷亡，同時也呼籲在確定脫鉤原因之前，可能需避免運行連接新幹線列車的類似編組。