大谷翔平練投30球寫新高！最快球速飆150公里　明年將重拾二刀流

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洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平持續追逐「50轟50盜」壯舉的同時，今（19）日大谷在對陣邁阿密馬林魚賽前時進行牛棚練投，共投出30球，創下他自去年9月右肘手術後的新高。根據日媒《東京體育》報導，大谷翔平練投球速最快已達150公里，明年球季將重拾「二刀流」身手。以「二刀流」聞名的大谷翔平，在去年10月進行右肘手術後，本季專職打者、擔任道奇指定打擊，擊出生涯新高的48轟，並跑出49次盜壘成功，距離大聯盟史無前例的「50轟50盜」里程碑，只剩下最後2轟、1盜，除了打擊表現備受關注，大谷也即將恢復投手身份。今日大谷進行術後第7次的牛棚練投，總計投了30顆球，是動刀以來用球數最高的一次，最快球速飆到93英哩（約150公里）。針對大谷翔平是否可能在季後賽登板投球的討論，總教練Dave Roberts選擇不把話說死，表示：「可能性相當低，但並不是零。」即便外界的看法兩極，但球迷已經迫不及待看到大谷重返大聯盟投手丘。當被問及是否有意在季後賽登板投球時，大谷翔平僅微笑回應：「我不知道。」他進一步解釋，目前還沒有討論這個問題，現在主要專注於復健進度。大谷補充說，可能等回到道奇主場後，會再與球隊開會討論後續規劃。