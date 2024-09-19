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大谷翔平練投30球寫新高！最快球速飆150公里　明年將重拾二刀流

記者路皓惟/綜合報導

▲洛杉磯道奇日籍二刀流好手大谷翔平有望迎來大聯盟生涯首次季後賽，洛杉磯道奇總教練Dave Roberts回應大谷是否能在季後賽登板時表示：「任何事情都有可能發生。」（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍二刀流好手大谷翔平有望迎來大聯盟生涯首次季後賽，洛杉磯道奇總教練Dave Roberts回應大谷是否能在季後賽登板時表示：「任何事情都有可能發生。」（圖／美聯社／達志影像）
洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平持續追逐「50轟50盜」壯舉的同時，今（19）日大谷在對陣邁阿密馬林魚賽前時進行牛棚練投，共投出30球，創下他自去年9月右肘手術後的新高。根據日媒《東京體育》報導，大谷翔平練投球速最快已達150公里，明年球季將重拾「二刀流」身手。

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大谷練投30球新高　最快飆到150公里

以「二刀流」聞名的大谷翔平，在去年10月進行右肘手術後，本季專職打者、擔任道奇指定打擊，擊出生涯新高的48轟，並跑出49次盜壘成功，距離大聯盟史無前例的「50轟50盜」里程碑，只剩下最後2轟、1盜，

除了打擊表現備受關注，大谷也即將恢復投手身份。今日大谷進行術後第7次的牛棚練投，總計投了30顆球，是動刀以來用球數最高的一次，最快球速飆到93英哩（約150公里）。

季後賽登板仍是未知　大谷：我不知道

針對大谷翔平是否可能在季後賽登板投球的討論，總教練Dave Roberts選擇不把話說死，表示：「可能性相當低，但並不是零。」即便外界的看法兩極，但球迷已經迫不及待看到大谷重返大聯盟投手丘。

當被問及是否有意在季後賽登板投球時，大谷翔平僅微笑回應：「我不知道。」他進一步解釋，目前還沒有討論這個問題，現在主要專注於復健進度。大谷補充說，可能等回到道奇主場後，會再與球隊開會討論後續規劃。
 

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