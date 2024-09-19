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中國公開賽／安賽龍爆冷輸地主雷蘭曦首輪出局！原因竟與天氣有關

記者陳品翔/綜合報導

▲丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen）昨日在中國公開賽首輪比賽上，對陣地主選手雷蘭曦，最終雙方在鏖戰三盤之後，安賽龍遭到爆冷擊敗，本屆中國公開賽提前在32強就止步出局。（圖／香港羽球協會提供）
▲丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen）昨日在中國公開賽首輪比賽上，對陣地主選手雷蘭曦，最終雙方在鏖戰三盤之後，安賽龍遭到爆冷擊敗，本屆中國公開賽提前在32強就止步出局。（圖／香港羽球協會提供）
2024超級1000系列中國羽球公開賽，丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen）昨日在首輪比賽上，對陣地主選手雷蘭曦，最終雙方在鏖戰三盤之後，安賽龍以19：21、21：17、16：21敗下陣來，本屆中國公開賽竟提前在32強就止步出局。賽後安賽龍受訪時也談到輸球關鍵，他表示受到颱風的影響，導致自己的班機受到延誤，沒有太多時間能夠來得及去適應場地。

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上週箱剛公開賽　安賽龍直落二打趴雷蘭曦

生涯已奪下2面奧運男單金牌的丹麥名將安賽龍，上週在香港公開賽冠軍戰上，才以21：9、21：12直落二擊敗雷蘭曦，收下香港公開賽冠軍。未料受到颱風貝碧佳影響，由香港飛往常州的航班發生延遲，導致安賽龍在比賽前一天晚間8點左右才抵達，不但身體還沒獲得足夠時間休息，也沒有太多時間適應場地。

而昨日中國公開賽首戰，安賽龍則是在首輪32強戰上就再度碰頭雷蘭曦，這次則是輪到雷蘭曦上演甜蜜復仇，苦戰三盤後勝出，成功闖進16強。賽後安賽龍受訪時談到自己輸球，他則承認對方是此戰表現較為出色的一方，「我必須承認，這場比賽對方確實發揮得非常好，恭喜他獲勝，輸球沒有任何藉口，雷蘭曦的表現更好。

受班機延誤影響　安賽龍坦言身體有些疲勞

安賽龍也坦言，受到班機延誤的影響，自己確實身體感到有些疲勞：「因為颱風的關係，知道比賽前一天晚上8點才到達常州，整個人感覺有點疲勞。但我們來到這裡的途中皆遇到了挑戰，對我們2個來說，如果比賽時間在晚上那就好了，不過有趣的是，我們的比賽時間在下午。」


 

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