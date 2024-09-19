郭富城記者會上突哭了！提到亡母有遺憾：希望她可以在天上看我

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▲郭富城表示，台灣是他音樂事業的起點，因此結束香港演唱會後就決定回到台北。（圖／記者吳翊緁攝）

▲郭富城12月將帶著全家人來台灣。（圖／記者吳翊緁攝）

▲郭富城今天記者會上和歌迷大合照。（圖／記者吳翊緁攝）

「舞台王者」郭富城剛在香港紅磡完成13場熱爆全港的全新「ICONIC世界巡演」，嶄新的曲目編排、耀眼不斷的歌舞，還有亮麗的造型及震撼眼球的多元舞台，特別是當中的台中台，更令觀眾看得目瞪口呆。而今年12月他將帶著這場演唱會回歸台北小巨蛋，他接受媒體聯訪時透露，這次會特別準備國語金曲，希望帶給觀眾回憶殺，屆時也會帶著全家人一起來台灣看演出，而在台上提到已逝的媽媽，他也忍不住哭了，表示「希望媽媽可以在天上看到我繼續努力做的每一個工作。」郭富城結束香港紅磡演唱會後，隨即宣布下一站將來台灣開唱，他表示，一直希望可以突破自我，讓歌迷可以看到不斷進步的自己，也說台北就是他音樂事業的起點，這裡對他是很重要的地方，所以希望第一時間就回到台灣歌迷身邊。他也說每次回到台灣都很開心，看到很多從1990年就一直追隨他的歌迷，雖然不是常常見面，但感覺就像家人一樣，「他們長大了，我也長大了。」郭富城昨日抵台表示很想吃麻辣鍋，今天被問到此事，他表示已經吃了，不過其實他平時常常要為了表演忌口，因為他對自我要求很高，「某程度折騰自己的感覺，是我願意付出的」，因為他在舞台上需要唱慢歌，但快歌也非常多，所以對體能要求很嚴格，因此即使平時已經彩排8小時，他回家仍會訓練1小時。郭富城也提到，12月的演唱會，老婆、小孩全家人都會一起來，也剛好是聖誕假期，加上這次在台灣會唱很多國語歌曲，女兒比較能聽懂。不過他很保護女兒，不希望大家因為覺得那是郭富城的女兒，就給小孩帶來很大的壓力，他身為父親也還在學習。提到家人，郭富城也想起已逝的媽媽，表示先前一直都在工作，一直到50歲，看到媽媽年紀也大了，希望可以完成她的願望，因此決定成家，媽媽也順利看到他女兒的出生。而媽媽在2020年過世，讓他覺得很捨不得，「希望她可以看我的表演，是一個回憶也是一種動力，做好演唱會，希望媽媽可以在天上看到我繼續努力做的每一個工作。」在台上忍不住哽咽，記者在現場也可以聽到他的聲音情緒起伏較大。