京華城調查報告「結論沒共識」　9月30日議會調查小組再開會

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民眾黨主席柯文哲涉及台北市長任內京華城容積率弊案遭羈押禁見，台北市議會京華城調查小組今（19）日中午開會，由於成員對結論沒有共識，9月30日將再開會。台北市議會京華城調查小組19日今日上午10時召開最後一次會議，討論調查報告結論，調查小組成員包括國民黨議員游淑慧、鍾小平、楊植斗、曾獻瑩，民進黨市議員洪健益、許淑華、趙怡翔，以及民眾黨市議員陳宥丞、社民黨苗博雅等。調查小組召集人游淑慧會後受訪表示，這次調查會議有4個重點，大家沒有意見，包括當時訴訟中的案件為什麼可以重新交到都委會研議；原允建樓地板面積是誰與京華城研議出方案四容積獎勵部分；都委會有眾多不同意見、反對意見，但反對委員沒有被續聘、意見也被忽略；還有案件有違反行政程序的交辦等。游淑慧表示，小組建議台北市政府研擬SOP，未來都市計畫委員會做出決議後仍要進行把關，不能單靠都委會決議給個案數百億容積。另外，市府也要及早成立專案小組，針對未來各種可能司法結果準備。由於成員對結論、建議仍有不同立場，9月30日將再開會。游淑慧強調，此案已在司法偵辦階段，沒有必要多此一舉移送、告發，但調查報告未來應該會移送監察院。