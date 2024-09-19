葉珂被黃曉明霸氣認愛首發聲！曾同框Angelababy合照被挖出

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▲▼葉珂是白富美網紅，微博都是美照居多。（圖／翻攝微博）

▲黃曉明疑送葉珂鑽戒。（圖／翻攝微博）

黃曉明和女星Angelababy（楊穎）在2022年宣布離婚，結束7年的婚姻，離婚後他傳出和白富美、小15歲網紅葉珂緋聞，但雙方都未證實。他今（19）日大方認愛：「我們在一起了。」女方在他認愛後首發文，以愛心圖案放閃。還有網友起底葉珂曾和Angelababy同框，外型十分神似，葉珂還有「嫩版baby」封號。葉珂是小紅書知名「白富美」博主，社群網站上不乏炫富的照片，黃曉明認愛後，她的身家背景被網友起底，挖出曾有過一段婚姻，前夫是深圳知名「礦山太子」，她自創品牌當企業家，開美容院、投資房地產等，出入是勞斯萊斯或法拉利代步，入住9000萬（約台幣4億元）豪宅。黃曉明和葉珂緋聞傳了許久，都未正面承認，日前他和家人一起過中秋，網友狂酸葉珂沒名分，底下疑似是葉珂助手、閨密回嗆留言：「已婚，不在一起過節難道跟你過節啊！」讓黃曉明祕婚一事衝上微博熱搜，黃曉明隨即大方認愛在一起，但沒有回應是否再婚。而葉珂日前在微博曾曬出5克拉以上的鴿子蛋鑽戒，保守估計價值百萬，還有一張手背上貼著紗布棉花，更是被外界解讀去產檢，她曾否認介入黃曉明婚姻，緋聞傳了多年，終於等到男方認可關係的一天，還有網友起底葉珂曾和Angelababy出席同一場活動，被感嘆：「誰想到這是黃曉明現任和前任合照。」