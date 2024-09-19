礁溪喜來登週年！續住1111元「飲品買1送1」　李方艾美滿額抽總套

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▲食潮餐廳也推出BEST BREWS 醇飲優選活動，除了每週三Happy Hour時段18：30～20：00可享買一送一，每週五更舉辦精釀啤酒挑戰活動，挑戰用吸管於10秒內喝完300ml精釀啤酒，即可享該杯啤酒免費，還另加贈一杯300ml精釀啤酒。（圖／翻攝礁溪福朋喜來登官網）

▲李方艾美酒店也慶祝兩週年，於酒店內餐廳，包含二樓提供各式海鮮與異國風味Buffet的新食譜全日餐廳(Latest Recipe)等多家餐廳，當日單筆消費滿1,000元即可獲得一張摸彩券，有機會抽中總統套房。（圖／記者葉盛耀攝）

▲萬豪旅享家會員預訂「會員加碼贈點數住房專案」入住豪華客房或艾美套房，每晚可額外獲得 5000點。（圖／李方艾美提供）

宜蘭礁溪福朋喜來登酒店迎週年慶，即日起至10月30日，大方祭出住房、飲品優惠，包含指定專案加價1,111元即可再續住一晚，還可享受飲品買一送一、啤酒免費喝等好康。李方艾美則是消費滿1000元，就可參加摸彩，最大獎是價值25萬元的艾美總統套房，或者9萬1800元的ionex電動車等。礁溪福朋喜來登提供泡湯、住宿、吃美食的好選擇，平日週一至週四時段，雙人入住不含早餐每晚優惠4,999元起，10月底前指定專案加價1,111元即可再續住一晚，平均每晚只要3,055元。房客可免費使用全館休閒設施，包含露天無邊際游泳池、SPA水療池、男女烤箱、健身房等，還能免費品嘗午後點心及晚間點心，每房皆有獨立泡湯池，享受萬年源頭湯，讓身心靈放鬆獲得舒緩。食潮餐廳也推出BEST BREWS 醇飲優選活動，除了每週三Happy Hour時段18：30～20：00可享買一送一，每週五更舉辦精釀啤酒挑戰活動，挑戰用吸管於10秒內喝完300ml精釀啤酒，即可享該杯啤酒免費、另加贈一杯300ml精釀啤酒，若挑戰失敗，當杯啤酒亦可享優惠價6折+10%，加購精釀啤酒亦適用。另外，李方艾美酒店也慶祝兩週年。凡於周年慶(即日起至10月31日)活動期間，於酒店內餐廳，包含一樓每日新鮮出爐西點午茶的Latitude 24、二樓提供各式海鮮與異國風味Buffet的新食譜全日餐廳(Latest Recipe)、三樓廣式片皮鴨與高檔中式佳餚的樂美中餐廳及24樓的高空景觀酒吧-PANO 24，當日單筆消費滿1,000元即可獲得一張摸彩券；消費滿2000元則可獲得兩張摸彩券，依此類推。本次周年慶活動獎品最引人矚目的是價值25萬元的艾美總統套房，還有價值9萬1800元的ionex電動車S7 Techno，以及價值4萬2800元的ionex電動車CoolOne小輕換電版。此外，獎項內容還包含眾多實用且有質感的momo家電好禮：冰箱、清淨機、氣炸鍋、自動洗烘掃拖機器人等，總獎品高達24項，共計65位名額，總獎品價值更是高達100萬。將於11月4日前抽出得獎者。此外，李方艾美酒店周年慶期間亦推出「一泊二食吃到飽住房方案」與「萬豪旅享家會員加碼贈點數住房專案」，住宿期間可享樂美中餐廳熱銷的粵菜港點晚餐暢享吃到飽，共有40道精緻菜色可任選；而萬豪旅享家會員預訂「會員加碼贈點數住房專案」入住經典/豪華客房或艾美套房，每晚可額外獲得 5000點、入住套房加碼至1萬點萬豪旅享家會員點數。