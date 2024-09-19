為何小河馬這麼夯？泰國「彈跳豬」爆紅原因曝　意外成全民偶像

「彈跳豬」魅力大！芭達雅動物園旅客暴增　成長數據曝

國際中心賴正琳／綜合報導

▲沒事就在「氣噗噗」的彈跳豬爆紅後，芭達雅綠山野生動物園的旅客人數激增。（圖／翻攝自影片）
▲沒事就在「氣噗噗」的彈跳豬爆紅後，芭達雅綠山野生動物園的旅客人數激增。（圖／翻攝自影片）
「彈跳豬（Moo Deng）」在今年7月25日首次亮相，因為個性逗趣又活潑，在網路上逐漸走紅，尤其今年九月紅遍泰國、台灣、日本和歐美國家，不但帶動泰國的IP經濟，芭達雅綠山野生動物園（Khao Kheow Open Zoo）的遊客人數也直線上漲。

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根據泰國媒體《Khaosod》，自從「彈跳豬」爆紅後，2024年9月5日至9月11日期間，共有14,138名訪客，僅9月7日至8日週末就有11,615名訪客，在此前每週平均遊客數為7000名至9000名，遊客成長至少一倍。

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雖然遊客變多，但有出現騷擾「彈跳豬」的遊客，拿貝殼和香蕉丟牠引發民怨，綠山野生動物園表示已加裝監視器，並且在牠的園區周邊安排更多工作人員，隨時留意有無違規份子。

芭達雅綠山野生動物園佔地約2000英畝，飼養300多個品種8,000多隻動物，截至2024年9月19日前在Klook或Kkday等平台票價僅為305元，是相當經濟實惠的旅遊行程，而「彈跳豬」爆紅後，外界也預期旅客人數會不斷增長。


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