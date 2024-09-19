紅斑馬換新車！斥資「6800萬」購入34輛BMW520　配置國道9大隊

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為提升執法效能及汰換超過7年使用警用巡邏車，內政部警政署國道公路警察局斥資6800萬購入34輛BMW 520i警規專用車，18日在國道公路警察局舉行交車驗收程序，並由警政署政風室科員翁宜婷完成監驗。國道警方指出，今年採購方向仍以BMW系列為主，採購重點除擁有與市售版相同的優異性能表現、具備歐洲原廠警用車規格車身強化結構外，並使用高效複合動力科技，有效降低油耗同時提升絕佳操控性與轉向精準度，不僅兼顧該局員警執勤需求及效能，更大幅提高員警的執勤安全係數，這次採購車型為BMW 520i，每輛購價200萬元，共花費6800萬採購34輛，配置國道警9個大隊。國道公路警察局長廖美鈴表示，巡邏車合格驗收，期勉員警應秉持「保養重於維修、維修重於購置」正確觀念，有效延長警用裝備使用年限、讓裝備常保最佳狀態，進而提升執法安全性及機動性，在民眾最需要警察時能安全、迅速到場。