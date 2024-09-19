失守！民眾黨支持度剩9％幾乎腰斬　這年齡層仍較相信柯文哲清白

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民眾黨黨主席柯文哲捲入京華城容積率案，遭到羈押禁見，TVBS民調中心最新調查結果顯示，有45%的民眾不相信柯文哲是清白的沒有貪汙，有24%則相信柯文哲是清白沒有貪汙；民眾黨政黨支持度，從賴總統就職演說時的16%下滑7個百分點至9%，幾乎腰斬，不過，20至39歲民眾還有近4成相信柯文哲清白，3成左右不相信。民調顯示，45%的民眾不相信柯文哲是清白的沒有貪汙，有24%則相信柯文哲是清白沒有貪汙，有32%民眾沒有表示意見，進一步年齡交叉分析發現，40-49歲、50-59歲與60歲以上民眾，皆有5成左右不相信柯文哲是清白的，明顯高於相信柯文哲的比例；而20-29歲與30-39歲民眾，則都有近4成相信柯文哲清白，皆高於3成左右不相信。政黨傾向方面，民進黨認同者有76%不相信柯文哲是清白的，僅9%相信柯；國民黨認同者有42%不相信柯的清白，高於32%相信；民眾黨認同者則有73%相信柯文哲的清白，但也有13%不相信；32%中立民眾不相信柯文哲清白，高於21%相信，但有47%沒有表示意見。進一步與總統大選投票對象交叉分析顯示，當時投給賴清德的民眾，76%不相信柯文哲是清白的，僅6%相信；投給侯友宜的民眾，有4成5不相信，高於兩成五相信；而當時投給柯文哲的民眾，則有69%相信柯文哲是清白的，17%不相信柯文哲，14%的民眾沒有表示意見。整體而言，雖然有部份支持者對柯文哲失去信任，民眾黨也流失部分支持度，但多數柯文哲及民眾黨認同者仍相信柯文哲在京華城案的清白。對柯文哲政治獻金申報的爭議，調查結果顯示，有37%民眾認為是有弊案、違法作假帳，高於16%民眾認為是單純申報錯誤、漏報，但有將近半數（47%）的民眾無法表示意見。與今年一月總統大選的投票對象交叉分析顯示，總統票投給賴清德的民眾，有64%認為是違法作假帳，僅4%認為是申報錯誤或漏報；投給侯友宜的民眾，有36%認為是違法作假帳，也高於19%認為是申報錯誤；而投給柯文哲的民眾，則有47%認為是單純申報錯誤、漏報，高於15%認為是違法作假帳，有38%無法判斷。本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於113年9月11日至9月18日晚間18：30至22：00，共接觸1,014位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為185位，拒訪率為18.2%，最後成功訪問有效樣本829位（市話420、手機409），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.4個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。原始問卷及詳細交叉表請上網：www.tvbs.com.tw/poll-center