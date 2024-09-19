兩岸ECFA快沒了？趙少康批賴清德無視中國警告：未來2種人最倒楣

中國昨日發布25日起停止台灣34項農漁產品免關稅，農業部稱對台灣整體衝擊有限，風險仍在可控範圍內。中廣前董事長趙少康痛批農業部，在農漁民的傷口灑鹽，簡直何不食肉糜。
趙少康說，一年增加三千多萬台幣的關稅，對農業部來說真的是小錢，畢竟農業部明年度預算，光是媒體宣傳經費就編了1.4億元。但是增加三千多萬台幣成本，對農漁民來說可是不得了的大錢，農業的經濟產值低，本來就不能跟工業產品相比，但是農業問題不只是農業、經濟問題，甚至是政治問題，因為農業的從業人口很多，關稅增加就會打擊農漁民的生計。
趙少康說，面對中國取消台灣農產品的關稅優惠，農業部除了一貫譴責對岸打壓、花錢補貼農漁民外，絲毫拿不出辦法，「損失有限」的評論更是風涼話。國台辦表明，就是因為總統賴清德堅持台獨立場，同時限制1,000多項中國農產品進口台灣，所以停止對台關稅優惠。
趙少康批，賴清德上任以來，對在野黨毫不假以辭色，明明是雙少數總統，還是對在野黨不溝通、不合作、不妥協，未來想要賴清德對對岸釋出善意，完全是緣木求魚，所以令人擔心的是，收回農漁產品關稅優惠可能只是開始，未來中國會不會終止ECFA？懲罰措施從農業擴大到工業？
趙少康嘆，遇上一個鬥雞總統，刻意無視對岸給的警告，未來中國可能會一步步升高對台制裁或取消優惠，倒楣的就是生意人跟農民，可不是賴清德做做法就可以化解的。
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趙少康說，面對中國取消台灣農產品的關稅優惠，農業部除了一貫譴責對岸打壓、花錢補貼農漁民外，絲毫拿不出辦法，「損失有限」的評論更是風涼話。國台辦表明，就是因為總統賴清德堅持台獨立場，同時限制1,000多項中國農產品進口台灣，所以停止對台關稅優惠。
趙少康批，賴清德上任以來，對在野黨毫不假以辭色，明明是雙少數總統，還是對在野黨不溝通、不合作、不妥協，未來想要賴清德對對岸釋出善意，完全是緣木求魚，所以令人擔心的是，收回農漁產品關稅優惠可能只是開始，未來中國會不會終止ECFA？懲罰措施從農業擴大到工業？
趙少康嘆，遇上一個鬥雞總統，刻意無視對岸給的警告，未來中國可能會一步步升高對台制裁或取消優惠，倒楣的就是生意人跟農民，可不是賴清德做做法就可以化解的。