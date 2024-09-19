76歲梁修身獲金鐘特別貢獻獎！梁赫群讚實至名歸：我是他反指標

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▲梁赫群表示他得知爸爸獲獎的消息，第一時間就有傳訊息道賀。（圖／梁赫群臉書）

▲梁赫群（左）和爸爸梁修身（右）感情好，一家人常在一起聚餐。（圖／梁赫群臉書）

▲76歲的梁修身不僅是資深演員也是導演，近年更考取街頭藝人執照，籌備劇團到偏鄉表演。（圖／客家電視提供）

76歲資深名導、演員梁修身今年榮獲第59屆金鐘獎「特別貢獻獎」，兒子梁赫群今（19）日出席節目《姊妹亮起來》記者會時談及此事，他說自己第一時間就傳訊給爸爸道賀，更認為爸爸是「實至名歸」，還笑說自己同樣在演藝圈打滾這麼多年，卻一座金鐘獎都沒拿過，開玩笑稱：「我就是他最好的反指標」。梁赫群今日和主持搭檔嚴立婷出席節目記者會，提到爸爸梁修身獲金鐘特別貢獻獎，他感到與有榮焉。梁赫群說爸爸是實至名歸，當年飾演軍教電影創經典，「民族英雄」形象深植人心，甚至有粉絲遇到梁赫群還對他說，年輕的時候會簽下自願役，都是受到他爸爸的影響。梁赫群也開玩笑說自己就是爸爸的「反指標」，他在演藝圈打滾30多年都沒入圍金鐘，根本是讓爸爸梁修身「蒙羞」。梁赫群更幽默說道，爸爸一路以來把他拉拔長大，真的值得拿特別貢獻獎：「兒子的外型這麼挫折，還把他撫養長大，不就是一個最佳貢獻獎嗎？」梁赫群也曝光爸爸近況，表示梁修身攻讀政大EMBA已畢業，後來又籌備劇團到偏鄉表演，甚至為了取之於社會、用之於社會，還去學薩克斯風、考取街頭藝人證照，日子過得相當充實。不過爸爸的勤勞反倒害梁赫群被誤會，一度被指責是不孝子沒給孝親費，才要讓爸爸出來工作。梁赫群解釋，自己每個月都有給5位數孝親費，但爸爸不想給他們負擔，聚餐都經常搶著要付錢。街頭藝人賺到的錢也都拿去做公益，或是當作劇團費用，並非有經濟困難，而是樂於奉獻、義演。