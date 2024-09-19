林珍羽怨北檢押人取供　「柯文哲若犯罪、為何京華城不停工？」

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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭收押禁見，民眾黨台北市議員林珍羽今（19）日痛心表示，京華城案從建照發照、第一次與第二次變更，統統不在柯文哲任內，「所以今天北檢你到底在查什麼」？林珍羽並疾呼，「如果今天柯文哲有罪，請你勒令（京華城）停工；如果沒有，請你不要亂潑髒水，不要繼續押人取供」。林珍羽、陳宥丞、張志豪及黃瀞瑩4位民眾黨台北市議員，今天陪同立委黃珊珊、林國成召開記者會。林珍羽指出，柯文哲台北市長的任期是到民國110年（2021）的12月25號，但包含京華城的發照以及第一次、第二次變更設計，全部都不是在柯文哲任內，「請問一下法官、北檢，你們現在拿什麼理由來說柯文哲圖利？」如果沒有，難道是配合特定政黨、特定執政單位，「在獵殺你們的政敵嗎？」林珍羽強調，如果今天柯文哲有犯罪事實，京華城就該勒令停工；如果沒有，請北檢不要亂潑髒水，不要繼續「押人取供」。陳宥丞指出，近期許多媒體紛以「獨家」方式報導不實的專案小組報告內容，今早專案小組已做成決議，9月30日原定日期開完會以後，所有討論紀錄的逐字稿都會上網公開。黃瀞瑩也強調，明天議會將進行北士科專案會議小組開會，接下來還有台智光案。民眾黨雖然只有4席議員，「但我們還是希望，專案小組的結案報告不該充滿政治語言，也不該充滿個人意見，甚至節錄特定內容洩漏給媒體。」張志豪則重申，京華城案一切合法合規，任何政策方向、法規制度都可以討論，而不是無視法規，一味指控柯文哲圖利。