周思齊引退傳奇球星獻上祝福！養父鐵、麥格倫透露「周董」往事

我是廣告 請繼續往下閱讀

周思齊要引退了！中職中信兄弟野手周思齊，本週六、日即將在台北大巨蛋正式引退，尤其9月21日在天團五月天加持下，門票已全數完售。養父鐵曾在2001與2006年來台獻技，也曾在2014年底至2015年擔任中信兄弟的教練職，與周董也有過不少互動。他透露，周思齊過去就是陣中主力，目前養父鐵在麥格倫外號是「馬總統」，外型很像前總統馬英九，他還記得2010年兄弟象擊敗興農牛，是周思齊的全壘打，打破僵局，影片中麥格倫也很有誠意地換上當時封王的球衣，提及了周董當年冠軍戰的關鍵全壘打：「我們有如派對一樣地慶祝勝利。祝福你在下一段新的旅程中順利。」