周思齊引退傳奇球星獻上祝福！養父鐵、麥格倫透露「周董」往事

周思齊要引退了！中職中信兄弟野手周思齊，本週六、日即將在台北大巨蛋正式引退，尤其9月21日在天團五月天加持下，門票已全數完售。而過往曾與周董一同奮戰的傳奇球星們近期也都紛紛錄影獻上祝福，包括兄弟象時期的日籍強投養父鐵、麥格倫，還有教練林百亨等，都讓球迷彷彿坐上時光機，回到過去。現在擔任底特律老虎隊球探的養父鐵，也難得露臉。
養父鐵曾回鍋象隊 跟周思齊有得聊
養父鐵曾在2001與2006年來台獻技，也曾在2014年底至2015年擔任中信兄弟的教練職，與周董也有過不少互動。他透露，周思齊過去就是陣中主力，目前養父鐵在日本成立了棒球學校Roots BaseballAcademy（Roots棒球學院），幫助不少小球員提升球技，甚至挑戰更高殿堂，而他也錄影獻上祝福，期盼周董在退役後也能為下一代的選手做出貢獻。
養父鐵在影片中說道：「19年這麼長的職棒生涯，如今即將投入棒球以外的世界，一定要讓台灣的職棒、日本的職棒能夠共同成長，照顧下一個世代的小朋友，希望你能以教練身份，努力培養下一位棒球好手。」也分享了自己在退休後與周董的談話：「你曾對我說『前輩，這就是野球人生啊』，確實這就是野球人生沒錯啊，往後也將為了各位小朋友們，再去貢獻更多事情，如果有什麼事情需要我，就跟我說，無論何時我都可以去台灣幫忙。」
麥格倫外號是「馬總統」，外型很像前總統馬英九，他還記得2010年兄弟象擊敗興農牛，是周思齊的全壘打，打破僵局，影片中麥格倫也很有誠意地換上當時封王的球衣，提及了周董當年冠軍戰的關鍵全壘打：「我們有如派對一樣地慶祝勝利。祝福你在下一段新的旅程中順利。」
此外，林百亨、陳致鵬、湯姆等以前周思齊的教練、隊友也都紛紛給予周思齊祝福，讓周思齊在引退賽前，可以好好跟球迷告別。
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養父鐵曾在2001與2006年來台獻技，也曾在2014年底至2015年擔任中信兄弟的教練職，與周董也有過不少互動。他透露，周思齊過去就是陣中主力，目前養父鐵在日本成立了棒球學校Roots BaseballAcademy（Roots棒球學院），幫助不少小球員提升球技，甚至挑戰更高殿堂，而他也錄影獻上祝福，期盼周董在退役後也能為下一代的選手做出貢獻。
養父鐵在影片中說道：「19年這麼長的職棒生涯，如今即將投入棒球以外的世界，一定要讓台灣的職棒、日本的職棒能夠共同成長，照顧下一個世代的小朋友，希望你能以教練身份，努力培養下一位棒球好手。」也分享了自己在退休後與周董的談話：「你曾對我說『前輩，這就是野球人生啊』，確實這就是野球人生沒錯啊，往後也將為了各位小朋友們，再去貢獻更多事情，如果有什麼事情需要我，就跟我說，無論何時我都可以去台灣幫忙。」
麥格倫外號是「馬總統」，外型很像前總統馬英九，他還記得2010年兄弟象擊敗興農牛，是周思齊的全壘打，打破僵局，影片中麥格倫也很有誠意地換上當時封王的球衣，提及了周董當年冠軍戰的關鍵全壘打：「我們有如派對一樣地慶祝勝利。祝福你在下一段新的旅程中順利。」
此外，林百亨、陳致鵬、湯姆等以前周思齊的教練、隊友也都紛紛給予周思齊祝福，讓周思齊在引退賽前，可以好好跟球迷告別。