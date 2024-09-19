義享天地工安意外1工人慘死　高市府勒令停工最高可罰30萬

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高雄義享天地百貨Ｂ館今(19)日上午11時許驚傳一名男性工人在進行輕鋼架工程時，不慎從6樓高天井摔到地下1樓，頭部受到重創當場死亡。對此，勞工局調查後指出肇災是雇主未依規定設置護欄、護蓋或安全網等防護設備，已勒令停工，最高可罰新臺幣30萬元罰鍰，並將雇主移送地檢署追究刑責。高市消防局指出，9月19日11時52分鼓山區新德路義享天地百貨Ｂ館創傷救護，消防局出動3車9人，現場1名工人工作時不慎受傷(男性、約41歲、頭部外傷、明顯死亡)未送醫，後續交由員警處理。針對義享天地B館工安意外，高雄市勞工局勞檢處表示，雇主使勞工於鼓山區新建工程高度2公尺以上開口部分作業時，未依規定設置護欄、護蓋或安全網等防護設備而肇災。勞檢處已勒令現場停工，針對雇主違反職業安全衛生法第6條第1項規定，依法可裁處最高新臺幣30萬元罰鍰，並移送地檢署追究雇主刑責。