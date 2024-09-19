兩岸同婚重大進展　陸委會：比照兩岸異性第三地結婚規定辦登記

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台灣同性婚姻合法化2019年上路，但唯獨兩岸同婚仍無法在台完成結婚登記。陸委會今（19）日表示，兩岸同性伴侶得比照兩岸異性於第三地結婚之規定，自即日起檢附經政府駐外機構驗證之結婚證明文件，向戶政機關辦理結婚登記陸委會今日例行記者會上，副主委梁文傑表示，政府尊重行政法院判決，主管機關內政部於今日發布函釋，兩岸同性伴侶得比照現行兩岸異性於第三地結婚之相關規定，自即日起檢附經政府駐外機構驗證之結婚證明文件及相關應備文件，由相關機關進行面談，於通過面談後，得據以向各該戶政機關辦理結婚登記。至於國人與中國大陸人士非在第三地辦理結婚者，仍應依台灣地區與大陸地區人民關係條例及現行實務相關規定辦理，不適用前揭內政部函釋。陸委會表示，自「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」修正，實施面談制度迄今已逾20年，歷任政府均堅持兩岸婚姻必須「先於境外結婚，於我國境線上面談通過後，才能入境辦理結婚登記」，以儘可能將假結婚阻絕於境外，避免衍生國安及社會治安問題。因此，政府雖開放兩岸同性伴侶於第三地結婚，並據此來台辦理結婚登記，惟所涉流程及面談等相關權利及法定義務，仍須依現行兩岸異性於境外結婚之規定辦理。政府也將持續強化現行中國大陸人士來台人流管理機制及安全管理，以使相關政策順利推動。陸委會強調，民間團體在這段時間以來與政府一同努力，除了扮演同性伴侶群體與政府間友善溝通橋樑的角色，促進共識；更積極透過公私協力模式，為同性伴侶來台提供政府不可或缺的協助，政府要在此表達誠摯感謝之意。媒體詢問只有在同性伴侶登記的第三國才能登記，但有些中國籍同志無法到第三地登記，是否有解決辦法？梁文傑表示，去年1月處理跨國同性婚時就是由內政部發函，當時把兩岸部分排除掉，這次算是遺缺補漏；至於有些人無法到第三國或第三地登記，梁文傑表示，「只能說要努力」，因為大陸不承認，沒辦法在大陸結婚，但是在台灣堅守原則，「不會讓30多年兩岸婚姻都無法直接到台灣戶政事務所登記，現在等的是開一條路，讓兩岸同性伴侶有一條路可以走，還要再努力。」