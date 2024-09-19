反中情緒高漲！日籍男童深圳遇襲亡　日網喊「斷交」、「禁旅遊」

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▲日本首相岸田文雄稱深圳日籍男童遇襲是「其卑劣的犯罪行為，屬於重大且嚴重的案件」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

▲在中國深圳日籍男童遇襲死亡後，「斷交（国交断絶）」、「禁止旅遊（渡航禁止）」衝上社群平台的熱搜關鍵字。（圖／翻攝自X）

中國深圳一名日籍學童18日上午前往當地日僑學校的途中，突然遭到一名44歲中國男子持刀襲擊，腹部受傷、大量出血，送醫治療之後，仍不幸在19日清晨不治死亡。由於近來頻頻傳出中國反日的舉動，這起事件爆出後，使得反中情緒也在日本各大社群媒體蔓延，「斷交」、「禁止旅遊」等詞彙，更衝上日本推特流行趨勢。綜合日媒報導，18日上午，一名日籍男童在親人陪同下前往日僑學校上學的途中，在距離日本人學校約200公尺處的人行道上，突然遭到一名44歲中國男子持刀襲擊，腹部因此受傷、大量出血，隨後送醫治療，但仍不幸於19日清晨不治死亡。而中國男子則遭到警方逮捕，目前正在進行調查，但尚未得知行兇動機。針對這起事件，日本首相岸田文雄向家屬致哀，將全力支持受害者家屬，並稱這是「其卑劣的犯罪行為，屬於重大且嚴重的案件」。岸田文雄強烈要求中國，針對事實進行說明，並確保日本人的安全及防止類似事件再次發生。他強調，「作為日本政府，我們必須盡一切所能。」至於此事件對日中關係的影響，他則表示，「目前不宜對此妄加推測。」日本外務大臣上川陽子出面表示，「對家屬的心痛感同深受，政府將會提供全力支援」。她也說，「對於上學途中的兒童遭遇如此卑劣行為，我深感遺憾。想到孩子父母會有多麼心痛，我的內心充滿哀傷」。由於事發的9月18日當天，正值918事變紀念日，被懷疑兩者是否有關。上川陽子表示，事前於「14日就向中國外交部提出要求，要確保日本人學校的安全，採取萬全的對應措施，但仍舊發生了這起事件，令人非常遺憾」。在事發之後，日本社群媒體充滿哀悼與憤怒的留言，有網友表示，「這個孩子有什麼罪」、「想到他的父母會有多心痛，我在通勤電車上也忍不住淚水。」而先前已曾傳出中國人多次傳出襲擊日本人，在這起事件爆發後，也點燃許多日本國民怒火，社群網上更是掀起強烈的反中情緒，「斷交（国交断絶）」、「禁止旅遊（渡航禁止）」、「撤離勸告（退避勧告）」、「反日教育」等詞彙更衝上了社群平台X（舊稱推特）的熱搜關鍵字，有日本網友更直言，「中國人這麼討厭日本人，乾脆斷交算了」、「應調高對中國旅遊警示，禁止日本民眾前往中國。」