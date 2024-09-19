台人赴中「被消失」、「被認罪」頻傳　他失蹤逾一年半仍無消息

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台灣一名22歲郭姓應屆大學畢業生赴中旅遊失聯，海基會稍早向《NOWnews》記者透露已和家屬取得聯繫，且針對此案去函海協會，但目前郭男下落仍未有消息，事實上，台人訪中「被消失」或被迫在法院上承認自己有罪的情況近年愈發頻傳，也讓外界格外關注。中國近年持續增修國安法令，今年6月再頒布「懲治台獨」22條新規，陸委會統計，台人赴中遭留置或盤查的狀況持續增加，包含台商、學者、宗教人士、退休軍警人員等都曾遭遇不當留置，尤其過去一年來退休軍警人員赴中被不當留置案件已至少有8例。中國今年6月頒布《關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，也就是「懲治台獨」22條規範，包含分裂國家、煽動分裂國家犯罪意見等罪，最重可處死刑，並由發布日起實施。陸委會此前也提醒國人，應「慎思赴陸港澳之必要性，並強烈建議國人非必要宜避免進入陸港澳」。如確有赴陸港澳需求，建議應避免觸及或討論敏感議題及事務；避免拍攝港口、機場、軍事演習場所；避免攜帶政治、歷史、宗教等書籍。根據統計資料，近10年有多達857位台灣人在中國「被消失」，包括2012年的鍾鼎邦、2017年的李明哲、2019年的李孟居、2022年的楊智淵，以及2023年的富察（李延賀），其中八旗文化總編輯富察遭拘捕逾一年半，楊智淵更因「分裂國家罪」遭中國判處有期徒刑9年，皆尚未被當局釋放。八旗文化總編輯富察延賀去年3月底赴中探親，遭上海國安單位拘捕，中國國台辦發言人朱鳳蓮4月指出富察涉嫌「從事危害國家安全的活動」，正接受國安機關調查，並未對外說明案情與任何細節。台灣社運人士楊智淵在2022年8月在中國浙江被逮捕、失去消息，後被以「台獨頭目」涉犯分裂國家罪，遭中國溫州法院判刑9年、剝奪政治權利3年，時間則正值美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）旋風式訪台灣行程結束之後。國台辦發言人陳斌華近期在記者會上就稱，楊智淵判決書已根據中華人民共和國刑事訴訟法相關規定，送達楊志淵及其辯護人，至於被問及是否能讓楊智淵自請律師替其辯護，陳斌華僅強調，「楊智淵和其辯護人的各項訴訟權利，都得到充分保障」，並稱「有關部門和司法機關將依法公開案件辦理、審理」。至於遭指控「涉嫌從事危害國家安全」的八旗文化總編輯李延賀，陳斌華則僅稱其目前身體情況良好，「有關部門將依法審理」。首個因「顛覆國家政權罪」入獄的台灣人李明哲，於2015年間在非政府組織「人權公約施行監督聯盟」志工，2017年3月搭乘飛機從臺北飛往澳門，原計從廣東珠海市拱北口岸進入中國再赴廣州訪友，但遭指控涉嫌從事危害國家安全活動被拘留當地。至2017年9月11日開庭時，李明哲對於指控照單全收，被判處有期徒刑5年，剝奪政治權利2年，成為首個以顛覆國家政權罪入獄的台灣人，直至2022年4月才服滿刑期釋放。屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居則在2019年8月入境深圳後，突然下落不明，當時正值反送中運動期間，同年9月11日，國台辦發言人馬曉光才對外表示，李孟居因涉嫌從事危害國家安全活動、為境外刺探、非法提供國家秘密罪，對其拘捕並判刑。當時他被要求錄下「犯罪自白」影片，公安聲稱該影片只是要帶回北京，「給高層決定自己的刑期」，但事後證明李孟居錄的是「被認罪」影片，並被放上中央電視台新聞聯播；李孟居最終被判處1年10個月徒刑、剝奪政治權利2年，雖已服刑期滿出獄，但仍因附加刑被留置中國，最後先前往日本才轉機回台。今年5月，台灣同志攝影師林家夯攜LGBT攝影作品參加「南京藝術書展」遭公安帶走，被逼全身脫光調查，還以涉嫌販賣淫穢圖像拘留，回台後他公開自己的遭遇，並表示短期內不會考慮再到中國工作或旅遊。當時國台辦發言人陳斌華就回應稱，只要不從事違法犯罪活動，台灣民眾不必有任何顧慮，「可以高高興興來大陸、平平安安回台灣」。6月時，一個台灣旅行團日前赴中國旅遊進行五天四夜旅遊行程，其中一名團員在旅程中途被相關機關帶走留置，直到旅行團返台後數日才獲釋。9月初另一名台塑集團的台籍高層管理幹部更傳出在上海被「邊控」長達18天，限制出境、出海，至今仍無法離境；塑集團今日下午則在聲明指出，該員身體平安，行動自由，正配合中國官方調查中，台塑也將持續關心並提供必要的協助。