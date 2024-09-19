故宮「大美不言」特展在即　3件藝術品率開箱呈東西方美學工藝

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▲故宮院藏的清乾隆洋彩玲瓏轉旋瓶。（圖／記者嚴俊強攝，2024.09.19）

▲巴黎裝飾藝術博物館藏的布洛瓦帶蓋廠長頸壺。（圖／記者嚴俊強攝，2024.09.19）

國立故宮博物院攜手巴黎裝飾藝術博物館、Van Cleef & Arpels梵克雅寶共同推出「大美不言」典藏精粹特展，今（19）日舉辦開箱記者會，亮相故宮院藏〈清 乾隆 洋彩玲瓏轉旋瓶〉、巴黎裝飾藝術博物館藏〈布洛瓦帶蓋廠長頸壺〉、Van Cleef & Arpels梵克雅寶典藏〈Zip〉項鍊，呈現東西方極致美學工藝，演繹古典前衛的時尚風華。故宮博物院長蕭宗煌、副院長黃永泰、余珮瑾，以及主任秘書徐孝德、經濟部頭斯促進司長張銘斌，還有巴黎裝飾藝術博物館策展人亞洲及伊斯蘭典藏主管Beatrice Quette、Van Cleef & Arpels梵克雅寶典藏與展覽總監Alexandrine Maviel Sonet，一同出席開箱記者會。蕭宗煌表示，感謝故宮、巴黎裝飾藝術博物館、Van Cleef & Arpels梵克雅寶策展團隊克服新冠肺炎（COVID-19）疫情，歷經7年策畫「大美不言」典藏精粹特展，匯聚3個館藏超過260件精品瑰寶，9月26日至12月29日先在故宮北院登場，接著明年1月23日至4月20日在故宮南院亮相，也為故宮100週年院慶開啟新頁，期待透過東西方文物、裝置藝術、精品的跨界對話，帶來前所未有的視覺饗宴，感受藝術無國界的永恆魅力。余珮瑾表示，故宮院藏〈清 乾隆 洋彩玲瓏轉旋瓶〉器身結構精巧複雜，是由頸部、腹部、內瓶、底座組成，各個部件層層套疊，其中內瓶描繪五彩祥雲與紅色蝙蝠，瓶腹則有鏤空設計欣賞蝙蝠飛翔於五彩祥雲，展現華美與絢麗的動感，反映乾隆皇帝喜好風雅，同時勇於創新、追求奇趣的精神，開創百變多姿的藝術風潮。Beatrice Quette表示，巴黎裝飾藝術博物館1864年創立至今致力保存多樣的藝術品，其中館藏〈布洛瓦帶蓋廠長頸壺〉，是由法國著名塞弗爾瓷器廠（Manufacture de Sèvres）與多名藝術家共同製成，也是19世紀奢華工藝的經典，雕塑家阿貝爾-歐內斯特．卡里耶-貝洛斯（Albert-Ernest Carrier-Belleuse），自從文藝復興時期的藝術表現汲取靈感，設計作品的整體造型、雕塑與彩繪裝飾，其中瓶身底色與堆花裝飾（pâte-sur-pâte）技術，則是源自亞洲工藝，充分展現精湛工藝結合美學。Alexandrine Maviel Sonet表示，Van Cleef & Arpels梵克雅寶1906年成立以來不只是在珠寶與飾品注入優雅創意，至今也與范克合作超過12年，能與典藏品享譽全球的故宮一同策展彷彿美夢成真，其中典藏〈Zip〉項鍊，靈感來自高定禮服當中的飛行外套、軍服拉鍊，該款既是手鍊的項鍊是在1938年獲得專利，1950年開始製作並在兩年後的1952年問世，巧妙運用流蘇式拉鍊，拉開式項鍊，拉合則為手鍊，還在邊緣裝飾金絲心型圖案、祖母綠寶石、鑽石，展現作品多變刑式的喜好與創意，流露作品動感與巧思交織的迷人魅力。余珮瑾表示，「大美不言」典藏精粹特展的名稱，來自莊子所言「天地有大美而不言，四時有明法而不議，萬物有成理而不說」，主題囊括「自然萬物」、「動靜有形」、「奇幻仙境」、「神秘莫測」、「五彩繽紛」，展件則有陶瓷、玉石、傢飾、瓷器、服飾、雕塑、平面藝術、珠寶與鐘錶等，邀請參觀者踏上超越時間的沉浸式旅程，一覽最精美裝飾藝術的複雜工藝與藝術創新手法。