教500位同學尼泊爾語！詹子萱前進再興中學　提出童婚、失學議題

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▲詹子萱邀請學生上台互動。（圖／台灣世界展望會提供）

▲詹子萱號召大家在10月11日「國際女孩日」前合力為女孩發聲、為1000名脆弱女孩尋找資助人。（圖／台灣世界展望會提供）

台灣世界展望會「資助1000女孩—凝聚勇氣·無所畏懼」代言人詹子萱於今（19）日前往再興中學，與500名高一、高二同學分享她在尼泊爾看見女孩面臨失學、童婚、月經歧視等種種挑戰，並在受教育後勇敢改變社會觀念。詹子萱也在現場邀請同學上台，於「國際女孩日」前夕一起為同年齡的脆弱女孩們大聲送出祝福：「人無法決定自己的出身，但可以靠努力改變命運！」「命運掌握在妳們的手中，繼續堅持下去一定能翻轉未來！」「天天開心、天天快樂！」被再興同學們的熱血感動，詹子萱大方送出從尼泊爾帶回來的竹編扇，以及她向當地女孩學習縫製的布衛生棉，將愛與關懷的種子播撒在同學心裡，成為最棒的生命教育實踐。「曾經我也是個坐在台下、睜大眼睛聽別人分享到非洲服務的高中生，如今長大後換我站上講台，將親身經歷的重要議題帶進校園分享，覺得很有使命感。」詹子萱表示生長在台灣相對幸福，她看見許多同學乍聽童婚、月經小屋時表情都很震驚，「如果我的分享能讓更多同學願意去了解、關心，一起成為女孩們背後的支持力量，那我這趟尼泊爾關懷之旅就更有意義了。」「透過子萱姐姐的分享才更具體知道，原來對尼泊爾女孩而言，所謂的困難是沒鞋子穿、必須使用布衛生棉，甚至是生理期被關進月經小屋！」再興中學國際交流社社長劉同學表示，雖然過去也會和其他國家同學藉由線上對談討論SDGs議題，但今天聽完分享讓她更了解尼泊爾女孩的實際生活景況，讓她打開不一樣的視野，也更加感恩與珍惜在台灣所擁有的一切。另一位徐同學則說：「尼泊爾女孩能夠拒絕童婚、努力去推翻社會觀念，真的好勇敢！我想祝福她們早日翻轉那些不公平的待遇，完成學業後能順利就業，擁有獨立自主的人生。」再興中學致力培養學生的國際視野，十年來與台灣世界展望會合作校園倡議，帶領學生了解全球飢餓、貧窮、脆弱女孩等議題，深化人文關懷。再興中學學務處訓育組薛組長指出：「能持續引領同學們接觸不同層面議題、看見世界的落差，進一步建立同理心，體認到有能力付出是一件幸福的事，甚至影響身邊的人，這些多元刺激對學生階段的品格發展相當重要。」在貧窮、糧荒、衝突下，女孩往往是最先被犧牲的那一個人，成為童婚、童工、人口販運等暴力之下的受害者。「上學、受教育，對許多生活在脆弱環境下的女孩來說，都是無比珍貴的機會，因為她們的一生可能因此完全改變！」詹子萱號召大家在10月11日「國際女孩日」前合力為女孩發聲、為1000名脆弱女孩尋找資助人，讓更多女孩凝聚改變的勇氣，有機會因教育翻轉未來。