點廢為金！政府5部會共同發表循環經濟成果

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「台灣循環經濟週」今年邁入第6年，經濟部、環境部、農業部、內政部及工程會等5單位今（19）召開記者會攜手籌劃，啟動「數位與綠色」雙軸轉型策略，9月至11月將接力推出展覽、工作坊、論壇、博覽會及高峰會等一系列活動。經濟部次長連錦漳於記者會中致詞表示，過去廢棄物被當作垃圾，但是現在隨著再利用技術一再突破，「以前大家不要的，現在大家搶著要。」而過去政府比較各自為政，難以看到成效，現在各部會都資源整合後就相當有效果，認為是很成功的跨部合作。記者會也展出各業者在循環經濟的成果。經濟部國營事業「台灣中油」以LNG冷海水孕育紅藻「海木耳」，利用綠色萃取製程技術提取海木耳活性成分，推出添加海木耳精粹的「海牡丹」品牌肌膚清潔與保養產品。「鈺祥企業」展示「再生型化學濾網」，透過專利再生技術與訂閱服務，協助半導體等高環境負荷企業，精進綠色供應鏈，落實環保減碳。農業部輔導的「茂茂峰林國際」，運用農業剩餘資材與生物分解樹脂，技術研發「無塑膠微粒殘留材料」，製造出可重複性使用的吸管、餐具、牙線棒等生活用品。內政部推薦「金和泰實業」為亮點企業，可將瀝青混凝土刨除料進行再生，再製為「冷拌冷鋪再生料混凝土」的全新材料，不但降低對傳統瀝青依賴性，且生產全程不使用熱能，降低道路建設和維護過程中的二氧化碳排放。