特企／OMO電商新世代高峰會　智慧金物流未來革命

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Showmore直播電商開店平台日前舉辦跨界趨勢高峰座談，現場邀請中華郵政副管理師 郭禹瑄及業務專員 易士翔、新型態消費支付第一品牌—中租控股旗下zingala銀角零卡商務開發顧問 黃怡菁以及商務開發襄理 張家源，企業的雲端第二大腦—華碩xBrain商務經理 魏李弘，全方位代操服務商—欣新網行銷副理 林煒皓，等專家共同探討電商系統整合與趨勢應用議題，並與會者分享了如何透過科技和創新服務推動智慧物流及金流體系發展，進一步提升商業效率與轉換率。Showmore官方LINE ID：@showmore中華郵政公司積極發展智慧物流，目前已在全國設置2,408座ｉ郵箱，據點已涵蓋臺、澎、金、馬等各鄉鎮縣市。中華郵政公司副管理師 郭禹瑄表示，目前已經與FedEx、DHL、順豐速運及宅配通等國際國內物流業者共用ｉ郵箱櫃體，提供ｉ郵箱物流取件解決方案，方便民眾取件；此舉有助於提升國內整體物流效率。另外，中華郵政也歡迎全國電商業及遞送業者加入中華郵政公司全新的「ｉ郵箱」取寄模式，一同打造完整且智能化的物流體系。zingala銀角零卡作為新型態消費支付第一品牌，商務開發顧問黃怡菁講述，現今消費者支付方式越來越多元化，「無卡分期」的消費模式，能夠為消費者帶來靈活且便捷的體驗，有效地提升商家的轉換率。零卡將透過風險模型分析會員消費與繳款紀錄，朝縮短消費者申辦審核時間而努力。此外，商務開發襄理張家源指出，銀角零卡提供精準名單推播、數位操作話題等免費的行銷資源，也特別提供業主「3 至 24 期的開店方案分期」及「獨家優惠折扣」，降低在Showmore開店的門檻，享受全方位的開店服務，一同與商家共創最大效益。Showmore營運長 李浩煒表示，Showmore開店平台致力於推動電商與金物流技術創新，並透過深入洞察市場趨勢，幫助商家提升業績，並在競爭激烈的市場中維持競爭力！Showmore商務拓展經理 林仁傑強調，業界獨家「一個合約建立多個官網」，搭配KOL分銷的「拆帳分潤功能」，建置網紅專屬官網，相互引流提升業績，讓網紅成為您的最強業務員，創造雙贏模式，滿足擁有眾多品牌的企業集團，加上免GMV抽成，省下高昂開店成本，可謂市場創舉！新功能「會員篩選器」能夠針對客戶的購買行為與消費頻率，快速找出高貢獻度VIP，或是沉睡會員，輕鬆實現分眾再行銷推播，結合商品的「定期訂購制」只需下單一次，綁定信用卡，後續即可自動成立訂單收款，幫您創造穩健營收，打造循環消費，提升品牌忠誠度與會員回購率。另外「會員推薦制度」凡是會員推薦註冊或消費，就能共同賺取購物金，讓顧客成為您的超級業務員。每場座談皆享有說明會限定優惠方案，名額有限送完為止。Showmore營運長 李浩煒最後總結，隨著電子商務市場和消費模式的演進，Showmore將持續推動平台的全面發展，並緊隨全球電商趨勢。透過整合智慧物流和多元化的支付服務，提升運營效率和支付靈活性，以滿足消費者日益多樣化的需求。