《波拉西亞戰記》Episode 2「命運之地」10/2登場！事前預約開放

遊戲橘子旗下全新跨平台MMORPG巨作《波拉西亞戰記》最引人注目的篇章—Episode 2「命運之地」即將於10月2日揭幕。此次改版帶來全新的跨伺服器對決「交叉領域：時空縫隙」，還有擁有專屬石化技能的全新職業「太陽監視者」和神秘未知區域「克隆」。事前預約活動進行中，參加可解鎖專屬奢華獎勵。
全新職業「太陽監視者」降臨！石化敵人，主宰戰場！
《波拉西亞戰記》第五大職業「太陽監視者」將於10月2日登場，超越韓版更新時序，台港澳版本上線逾三個月即推出全新職業！「太陽監視者」不僅擁有獨特的石化技能，角色定位更是全能，一次能體驗極速攻擊、控場牽制、補血治癒全面技能，新手玩家選擇太陽監視者，三大姿態可攻可守，稱霸戰場指日可待。
● 劍舞姿態：高速攻擊，兼具近戰與遠程打擊能力。
● 疾風姿態：適合大範圍控場，對群體敵人造成壓制效果。
● 均衡姿態：具備攻擊與治癒的雙重技能，平衡輸出與生存。
全新世界：賽爾頓開放，搭配經驗值加成活動齊頭衝刺！
全新伺服器「賽爾頓」即將於10月2日正式開放，並為玩家帶來經驗值加成福利，新手玩家加入後，即享有Lv.30~Lv.50不同級距的經驗值加成，最高更達100%加成，加速升級效率！新服限定活動「燃燒守護者」限時推出「燃燒守護者箱」，Lv.30以上玩家透過100金幣於商城中購得後，可直接取得Lv.30、Lv.45全套強化完成的稀有裝備，都是新手玩家迅速成長的最佳選擇。
交叉領域：時空縫隙，跨服碰撞全新火花
「交叉領域：時空縫隙」將於10月2日改版後推出，揭開全新跨伺服器的玩法，讓玩家跨越不同領域進行驚心動魄的戰鬥。時空縫隙的獨家區域「石牙象之脊」僅開放給Lv.57以上的玩家，並設有四個前所未見的狩獵場首領、時空縫隙專屬首領「時空守門將」，以及旅團攻略時空守門將關鍵的「蒼空絕倫者」，旅團可以支配蒼空絕倫者獲取特殊BUFF，擊殺時空守門將會掉落傳說與英雄級裝備及亞奎殘片。
全新區域「克隆」迷幻開放，踏入未知的挑戰
11月改版後，玩家將能探索全新區域「克隆」，位於黎奈亞大陸右上方的迷霧區域。克隆地區包含三個全新駐紮地及一座新要塞，並提供23個全新狩獵場，玩家亦將面臨更具挑戰性的領地首領及混沌首領。
Episode 2 命運之地事前預約開跑，參加獲豐厚獎勵！
即日起至9月29日23:59，玩家可於活動網站參加事前預約，將有機會解鎖多重專屬獎勵！完成事前預約可獲得「高級召喚禮物88抽」、「閃亮的解除侵蝕卷軸選擇箱」，以及預約限定道具「命運之地紀念鑄幣」。「命運之地紀念鑄幣」可於改版後兌換「命運之地紀念獎勵箱」，內包含豐富虛寶道具。
另，玩家亦可於改版後在商城以1金幣購買「Episode 2紀念禮物」，除了有機會取得稀有造型及坐騎外，還有「特殊WP COUPON(造型)*1」及「特殊WP COUPON(坐騎)*1」。使用特殊WP COUPON，玩家將可依指定條件再次挑戰曾經鍊成失敗的最高階造型及坐騎，詳細使用方式請見後續官網說明。
Episode 2 改版發表獎勵大放送！後續改版內容精彩搶先曝光！
歡慶《波拉西亞戰記》全新篇章，官方更大方祭出豐厚獎勵！玩家可以序號「回顧百日迎向新章節」兌換「造型/坐騎召喚高級禮物(11次)選擇箱*3」、「100萬金幣箱*3」；輸入「白總監的疼愛」序號，兌換「Lv.45英雄裝備選擇箱*1」、「英雄解除侵蝕卷軸選擇箱*1」、「造型召喚最高級禮物(11次)*3」、「坐騎召喚最高級禮物(11次)*3」。
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《波拉西亞戰記》第五大職業「太陽監視者」將於10月2日登場，超越韓版更新時序，台港澳版本上線逾三個月即推出全新職業！「太陽監視者」不僅擁有獨特的石化技能，角色定位更是全能，一次能體驗極速攻擊、控場牽制、補血治癒全面技能，新手玩家選擇太陽監視者，三大姿態可攻可守，稱霸戰場指日可待。
● 劍舞姿態：高速攻擊，兼具近戰與遠程打擊能力。
● 疾風姿態：適合大範圍控場，對群體敵人造成壓制效果。
● 均衡姿態：具備攻擊與治癒的雙重技能，平衡輸出與生存。
全新世界：賽爾頓開放，搭配經驗值加成活動齊頭衝刺！
全新伺服器「賽爾頓」即將於10月2日正式開放，並為玩家帶來經驗值加成福利，新手玩家加入後，即享有Lv.30~Lv.50不同級距的經驗值加成，最高更達100%加成，加速升級效率！新服限定活動「燃燒守護者」限時推出「燃燒守護者箱」，Lv.30以上玩家透過100金幣於商城中購得後，可直接取得Lv.30、Lv.45全套強化完成的稀有裝備，都是新手玩家迅速成長的最佳選擇。
交叉領域：時空縫隙，跨服碰撞全新火花
「交叉領域：時空縫隙」將於10月2日改版後推出，揭開全新跨伺服器的玩法，讓玩家跨越不同領域進行驚心動魄的戰鬥。時空縫隙的獨家區域「石牙象之脊」僅開放給Lv.57以上的玩家，並設有四個前所未見的狩獵場首領、時空縫隙專屬首領「時空守門將」，以及旅團攻略時空守門將關鍵的「蒼空絕倫者」，旅團可以支配蒼空絕倫者獲取特殊BUFF，擊殺時空守門將會掉落傳說與英雄級裝備及亞奎殘片。
全新區域「克隆」迷幻開放，踏入未知的挑戰
11月改版後，玩家將能探索全新區域「克隆」，位於黎奈亞大陸右上方的迷霧區域。克隆地區包含三個全新駐紮地及一座新要塞，並提供23個全新狩獵場，玩家亦將面臨更具挑戰性的領地首領及混沌首領。
Episode 2 命運之地事前預約開跑，參加獲豐厚獎勵！
即日起至9月29日23:59，玩家可於活動網站參加事前預約，將有機會解鎖多重專屬獎勵！完成事前預約可獲得「高級召喚禮物88抽」、「閃亮的解除侵蝕卷軸選擇箱」，以及預約限定道具「命運之地紀念鑄幣」。「命運之地紀念鑄幣」可於改版後兌換「命運之地紀念獎勵箱」，內包含豐富虛寶道具。
另，玩家亦可於改版後在商城以1金幣購買「Episode 2紀念禮物」，除了有機會取得稀有造型及坐騎外，還有「特殊WP COUPON(造型)*1」及「特殊WP COUPON(坐騎)*1」。使用特殊WP COUPON，玩家將可依指定條件再次挑戰曾經鍊成失敗的最高階造型及坐騎，詳細使用方式請見後續官網說明。
Episode 2 改版發表獎勵大放送！後續改版內容精彩搶先曝光！
歡慶《波拉西亞戰記》全新篇章，官方更大方祭出豐厚獎勵！玩家可以序號「回顧百日迎向新章節」兌換「造型/坐騎召喚高級禮物(11次)選擇箱*3」、「100萬金幣箱*3」；輸入「白總監的疼愛」序號，兌換「Lv.45英雄裝備選擇箱*1」、「英雄解除侵蝕卷軸選擇箱*1」、「造型召喚最高級禮物(11次)*3」、「坐騎召喚最高級禮物(11次)*3」。
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