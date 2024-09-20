豐邑機構聯手國際團隊CCD　創造台中豪宅新標竿

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲市政、惠中路口的3100坪角地，豐邑將規劃商辦與商場。（圖／業者提供）

▲CCD高級副總裁莊瑞安。（圖／業者提供）

隨著住宅市場的需求日益提升，現代人對居住品質的要求不再局限於傳統的功能性，而是期望能夠在家中享受到如同國際級酒店般的奢華與舒適。深耕七期的豐邑機構也順應市場需求，攜手國際知名設計團隊香港鄭中設計事務所（Cheng Chung Design，簡稱CCD）合作七期新案，將引領台中高端住宅市場邁向新高峰。CCD作為國際品牌飯店的御用設計團隊，以「東意西境」的設計理念享譽全球，專注於將東方文化的精髓與西方現代技術相結合。成立30年來，贏得超過百項國際頂級獎項，包括：美國《室內設計》雜誌全球酒店室內設計第一名，也是室內設計界最高榮譽的Gold Key Awards唯一的獲獎華人團隊。隨著豪宅不斷追求超越過往標準，致力於提供顧客奢華的居住體驗，CCD憑藉其深厚的酒店設計經驗，順勢跨足豪宅市場，成功將酒店奢華設計概念引入高端住宅。其中，台北信義計畫區的「琢白」是CCD在台灣的第一座豪宅作品，其出色的空間規劃與設計風格深受頂級客層的青睞。而繼「琢白」後，CCD與豐邑機構的合作，將再次為豪宅市場帶來震撼。事實上，豐邑機構在國際級品牌飯店的經營，也同樣有著豐富的經驗，旗下的新竹豐邑喜來登大飯店、台中豐邑MOXY酒店、台中逢甲商旅等，都使豐邑在打造高端住宅服務時，能將飯店經營理念融入其中，這與CCD「打造頂級居住體驗」的初衷不謀而合，促成了此次雙方的合作。豐邑七期市政路與河南路角地預推新案將由CCD高級副總裁莊瑞安領軍，作為來自台中的設計師，莊瑞安對此案有著深厚的情感。他提到，「設計不僅僅是技術的展示，更是情感的傳遞。」他也將在本案融合台中地理環境與文化底蘊，讓整個作品更充滿故事與情感。豐邑機構未來預計在七期推出多個備受矚目的指標建案，目前已在區域內首度推出「豐邑匯禮」純住宅案，該案基地位於七期南側大墩四街，稀有千坪基地且緊鄰萬坪文心森林公園及捷運南屯站，在七期極為難得，規劃20層超高大樓，坪數規劃46、51坪換屋型產品，深受換屋族群以及高端置產客群親睞。豐邑機構除了「豐邑匯禮」之外，位於市政路與惠中路口的3100坪角地將規劃為樓高53層、總面積約6萬坪的商辦與百貨商場，預估總銷金額將達550億元，加上規劃中的惠國段180地號，3案總銷金額超過千億元，進一步奠定豐邑未來在七期的重要地位。