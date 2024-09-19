威秀影城送千張「50元電影票」！台北西門、桃知道影迷限量開搶

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▲桃園桃知道威秀影城為藝文特區進駐首間電影院，並於八月底試營運後廣受民眾喜愛，也將在9月23日盛大開幕。（圖／威秀影城提供）

▲台北西門威秀影城推出全台首創電影院場景拍貼機，9月25日至11月30日凡臨櫃單次購買4張電影票，即可免費進入「電影院拍貼機」。（圖／威秀影城提供）

威秀影城公布好康活動雙響炮！台北西門威秀影城將於9月25日開始試營運，桃園桃知道威秀影城也將於9月23日盛大開幕，台北西門、桃園桃知道威秀影城推出銅板價活動，合計送出1000位影迷優惠，用手上50元銅板即可看電影，一人限購2張，限時回饋必須把握。日前威秀影城傳出重返西區的消息，隨即造成網友熱烈討論，如今台北西門威秀影城確定將於9月25日開始試營運；桃園桃知道威秀影城為藝文特區進駐首間電影院，並於八月底試營運後廣受民眾喜愛，也將在9月23日盛大開幕。首波好康為兩家影城於9月28日當天前500位影迷排隊領取兌換券，即可以50元購買2D版本電影票，一人限購2張，共計1000位影迷獨享此優惠，限時回饋、席位有限，提醒鐵粉們把握機會！台北西門威秀影城更推出全台首創電影院場景拍貼機，鎖定時下年輕消費族群的喜好，結合最受歡迎的韓式拍貼，打造絕無僅有電影院場景，9月25日至11月30日凡臨櫃單次購買4張電影票，即可免費進入「電影院拍貼機」拍攝屬於自己的電影院四格。此外，台北西門威秀影城未來也將陸續展開改裝計畫，影迷敬請期待。桃園桃知道於9月23日至9月27日每日限量前100名影迷，可享超值優惠價「1元」購買當日指定餐點；同期間，桃知道GELEVEN PLAZA會員亦有專屬好康，至影城出示桃知道會員憑證條碼並購買2張電影票，即可兌換「威秀寶寶家族周邊商品」乙份（每日限量20份，每人每日限兌換乙次；數量有限，送完為止），活動詳情請見威秀官網。