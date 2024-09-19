蔣家第4代蔣友青現身士檢！「晶晶體」連發稱被恐嚇威脅

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蔣家第四代蔣友青今（19）日上午現身士林地檢署，由於當時媒體在檢方偵查大樓門口守候檢方調查金阿波羅（Gold Apollo）公司呼叫器爆炸案，蔣友青見到媒體後情緒激動，以中英文夾雜的「晶晶體」稱遭美鷹會、靜安會威脅。蔣友青是蔣經國次子蔣孝勇的第三個小孩，2013年8月曾前往美國學校嗆聲，更在臉書po文說要「放炸彈」、「屠殺學校」，並遭檢警逮捕、法辦，士林地院後來判處他6個月有期徒刑。金阿波羅董座許清光今日因黎巴嫩真主黨爆炸案被士檢傳喚到案說明，一早許多媒體前往拍攝。只不過記者們在士檢外頭遇到許久未公開露面的蔣友青，他見到現場媒體情緒激動用夾雜中英文的「晶晶體」說話，稱遭美鷹會、靜安會恐嚇威脅於是來開偵查庭。不過，士檢表示，蔣友青今天至服務中心，並無至偵查庭出庭。今年8月，蔣友青與朋友赴中國寧波奉化展開尋根之旅，但他在影片中大罵總統賴清德只是「省長」，更高喊「兩岸一家親」，為爭議再添一樁。