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安心亞慶生收到「男神田柾國大禮」！興奮到原地跪下手機直接噴飛

記者李欣容／台北報導

▲安心亞生日收到朋友送的衣服，上面印有她的偶像田柾國的照片，讓她興奮到直接跪下，手機噴飛也不撿。（圖／翻攝自安心亞IG）
▲安心亞生日收到朋友送的衣服，上面印有她的偶像田柾國的照片，讓她興奮到直接跪下，手機噴飛也不撿。（圖／翻攝自安心亞IG）
安心亞昨（18）日迎來39歲生日，她也跟許多好友相聚慶生，她PO出好友送的「大禮」，竟然興奮到直接跪在飯店大廳，原來是好友將她的男神田柾國的照片印在衣服上，讓她興奮到連手機噴飛也不撿。

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安心亞收男神禮物　興奮到原地跪下

安心亞在IG分享一系列慶生的限時動態，她收禮物的時候攤開一件衣服，發現上面有偶像田柾國的照片，立刻腿軟開始扭動，興奮到手機都掉在地上，她也沒有要蹲下去撿起來的意思，連她自己事後看了影片都說，「是不是要有點矜持。」

好朋友是沒有無極限的，甚至將雨傘內側也印上田柾國的照片，雨天一打開傘就能跟男神對視，安心亞開心狂笑直接跪在地上，友人一直提醒她先把傘收起來，「室內不用撐傘！」安心亞轉發這些快樂的影片說，「開心到柾國模糊，謝謝你們給我的愛。」

安心亞也感性發文，「期許自己用最純粹的狀態迎接所有未知，生日快樂，我會一直快樂的。謝謝身邊的愛人們。」

▲安心亞收到朋友的驚喜禮物，非常興奮。（圖／翻攝自安心亞IG）
▲安心亞收到朋友的驚喜禮物，非常興奮。（圖／翻攝自安心亞IG）

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